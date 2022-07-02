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河濱打卡景點再+1 黑熊、巨石像「北漂」淡水金色水岸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊「北漂」到淡水金色水岸。圖／新北市高灘處提供
超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊「北漂」到淡水金色水岸。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘地管理處日前展出「新北河濱蝶戀季地景派對」地景，獲得民眾喜愛，高灘處表示，此次超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊「北漂」到淡水金色水岸，不論是白天或是黃昏，都好拍又好看，也提醒民眾開心拍照時，不要損壞展物。

高灘處表示，日前展出的板橋濱蝶戀季派對，以各種環保材質打造大型裝置藝術，讓民眾感受異國賞遊的感官趣味，受民眾熱烈迴響，這次邀請最受歡迎的超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊旅遊到淡水金色水岸。

在淡水金色水岸廣大綠地內，與可愛黑熊及呆萌摩艾像，在河岸邊感受著風的吹拂，沿著淡水河畔散步可以看見岸邊的商店街道整理得煥然一新，遠眺對岸的觀音山、出海口，寬廣的視野令人心曠神怡。

高灘處提醒，民眾來看超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊們時，拍得開心之餘不要破壞展物，並配合防疫措施，保持適當社交距離、勤洗手與戴口罩，園區內全面禁菸、垃圾不落地。

【交通資訊】

搭乘捷運淡水線至淡水捷運站，由捷運站後方出站步行即可達金色水岸 。

【自行開車】

1、國道一號：自五股交流道下，轉走107縣道，經竹圍至淡水。

2、國道一號：自五股交流道下後，轉走新五路過關渡大橋，行經民權路至中正東路，經竹圍至淡水。

【停車場資訊】

淡水捷運站停車場

呆萌巨型摩艾像。圖／新北市高灘處提供
呆萌巨型摩艾像。圖／新北市高灘處提供
民眾到金色水岸，可與可愛黑熊開心合影。圖／新北市高灘處提供
民眾到金色水岸，可與可愛黑熊開心合影。圖／新北市高灘處提供

淡水河 台灣黑熊 金色水岸

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