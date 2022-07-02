快訊

大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣箱包大王彭雄渾畫展開幕 展期到今年底

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
彭雄渾的畫作具有強烈個人風格，作品色彩斑斕，豐沛、明亮又溫暖。圖／林口區公所提供
彭雄渾的畫作具有強烈個人風格，作品色彩斑斕，豐沛、明亮又溫暖。圖／林口區公所提供

投身時尚設計圈超過40年，被稱為「台灣箱包大王」的彭雄渾，在海內外舉辦過多次畫展，這次展覽的列車行駛到林口區公所，「燦爛人生 LIFE in COLOR」畫展展至12月31日，，藝術作品分別至於公所一樓及三樓的藝廊上，民眾可於公所開放時間參觀。

彭雄渾曾是班尼頓、Armani、Calvin Klein、Diesel及Levi’s等國際名牌箱包及配件的首席設計師。退休後重拾畫筆，五金行陳列的各種工具及日常生活用品，都是彭雄渾的創作工具。至於無限的畫作靈感，則來自對生活周遭事物的心境感知。

彭雄渾的畫作具有強烈個人風格，作品色彩斑斕，豐沛、明亮又溫暖，氣度恢宏、絢彩奔放、深沉寧靜，畫風收放自如。仔細欣賞，會發現畫作如同作者兩眼炯炯有神，無語中卻不斷呢喃種種人生情感，畫作呈現對燦爛未來的肯定，非要親身觀賞，方能感受畫境情感。

林口區長藍品畯表示，林口擁有各個領域的大師，臥虎藏龍，這次透過市議員蔡淑君的媒介與彭雄渾合作，不僅為林口的籃球場設計全新的風格，也不藏私地分享畫作舉辦展覽。

林口區公所秘書室主任黃婷意表示，公所自2021年3月起開始進行林口藝廊的展覽，提供場地並廣邀各界藝術創作家提供作品讓民眾參觀，每次新展期間約為半年，而為了讓展覽的空間更為寬闊，也於今年初將公所的展覽空間重新裝潢，希望可以帶給參展人更好的參展視野，也歡迎有意申請布展的民眾向公所秘書室洪小姐聯繫(02)2603-3111分機518。

國際藝術家彭雄渾曾任許多國際知名品牌的設計師，舉辦過無數國內外個人畫展。圖／林口區公所提供
國際藝術家彭雄渾曾任許多國際知名品牌的設計師，舉辦過無數國內外個人畫展。圖／林口區公所提供
五金行陳列的各種工具及日常生活用品，都可以成為彭雄渾的創作工具。圖／林口區公所提供
五金行陳列的各種工具及日常生活用品，都可以成為彭雄渾的創作工具。圖／林口區公所提供
秘書室主任黃婷意表示，為了提供更良好的參展空間，今年初也將林口藝廊重新裝潢。圖／林口區公所提供
秘書室主任黃婷意表示，為了提供更良好的參展空間，今年初也將林口藝廊重新裝潢。圖／林口區公所提供
彭雄渾的畫作靈感來自對生活周遭事物的心境感知。圖／林口區公所提供
彭雄渾的畫作靈感來自對生活周遭事物的心境感知。圖／林口區公所提供

延伸閱讀

奇美博物館推國際大展 英國家肖像藝廊藏品登台

粉絲快朝聖！全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」新北市林口登場

純油畫展展現豐富層次變化 明起在圖書中壢分館供參觀

爆料稱《獵人》冨樫義博畫展「PUZZLE」10月開辦 老師過去2年受腰傷之苦難以作畫？

相關新聞

河濱打卡景點再+1 黑熊、巨石像「北漂」淡水金色水岸

新北市高灘地管理處日前展出「新北河濱蝶戀季地景派對」地景，獲得民眾喜愛，高灘處表示，此次超呆萌巨型摩艾像及可愛的台灣黑熊...

台灣箱包大王彭雄渾畫展開幕 展期到今年底

投身時尚設計圈超過40年，被稱為「台灣箱包大王」的彭雄渾，在海內外舉辦過多次畫展，這次展覽的列車行駛到林口區公所，「燦爛...

境外訂房網多爭議 消保官：消費者應詳閱退訂條款

暑假旅遊旺季來囉！台中市政府法制局指出，民眾今年截至6月15日止，就有60件境外訂房網站衍生住宿爭議，提醒消費者網路下單...

影／20顆造型球噴焰起飛 遊客熬夜佔位看台東熱氣球

2022台灣國際熱氣球嘉年華，今天清晨6點在台東鹿野高台大草原起飛，不少人前一晚就駕車入場，熬夜等待欣賞、搭乘熱氣球，2...

寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「消毒鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大消毒鍋品牌網路聲量，以及五大消毒鍋選購考量。

《動物狂歡節》TASO互動式親子音樂會7月2日臺中首演

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019年於臺南首演佳評不斷，2022年首度跨縣市展開巡演，7/2(六)將在臺中市中山堂展開全台首演第一站，邀請中南部親子爸媽進場欣賞音樂Ｘ戲劇Ｘ舞蹈結合的演出，與孩子一同FUN心樂玩這個夏天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。