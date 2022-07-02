台灣箱包大王彭雄渾畫展開幕 展期到今年底

投身時尚設計圈超過40年，被稱為「台灣箱包大王」的彭雄渾，在海內外舉辦過多次畫展，這次展覽的列車行駛到林口區公所，「燦爛人生 LIFE in COLOR」畫展展至12月31日，，藝術作品分別至於公所一樓及三樓的藝廊上，民眾可於公所開放時間參觀。

彭雄渾曾是班尼頓、Armani、Calvin Klein、Diesel及Levi’s等國際名牌箱包及配件的首席設計師。退休後重拾畫筆，五金行陳列的各種工具及日常生活用品，都是彭雄渾的創作工具。至於無限的畫作靈感，則來自對生活周遭事物的心境感知。

彭雄渾的畫作具有強烈個人風格，作品色彩斑斕，豐沛、明亮又溫暖，氣度恢宏、絢彩奔放、深沉寧靜，畫風收放自如。仔細欣賞，會發現畫作如同作者兩眼炯炯有神，無語中卻不斷呢喃種種人生情感，畫作呈現對燦爛未來的肯定，非要親身觀賞，方能感受畫境情感。

林口區長藍品畯表示，林口擁有各個領域的大師，臥虎藏龍，這次透過市議員蔡淑君的媒介與彭雄渾合作，不僅為林口的籃球場設計全新的風格，也不藏私地分享畫作舉辦展覽。