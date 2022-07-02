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台灣箱包大王彭雄渾畫展開幕 展期到今年底
投身時尚設計圈超過40年，被稱為「台灣箱包大王」的彭雄渾，在海內外舉辦過多次畫展，這次展覽的列車行駛到林口區公所，「燦爛人生 LIFE in COLOR」畫展展至12月31日，，藝術作品分別至於公所一樓及三樓的藝廊上，民眾可於公所開放時間參觀。
彭雄渾曾是班尼頓、Armani、Calvin Klein、Diesel及Levi’s等國際名牌箱包及配件的首席設計師。退休後重拾畫筆，五金行陳列的各種工具及日常生活用品，都是彭雄渾的創作工具。至於無限的畫作靈感，則來自對生活周遭事物的心境感知。
彭雄渾的畫作具有強烈個人風格，作品色彩斑斕，豐沛、明亮又溫暖，氣度恢宏、絢彩奔放、深沉寧靜，畫風收放自如。仔細欣賞，會發現畫作如同作者兩眼炯炯有神，無語中卻不斷呢喃種種人生情感，畫作呈現對燦爛未來的肯定，非要親身觀賞，方能感受畫境情感。
林口區長藍品畯表示，林口擁有各個領域的大師，臥虎藏龍，這次透過市議員蔡淑君的媒介與彭雄渾合作，不僅為林口的籃球場設計全新的風格，也不藏私地分享畫作舉辦展覽。
林口區公所秘書室主任黃婷意表示，公所自2021年3月起開始進行林口藝廊的展覽，提供場地並廣邀各界藝術創作家提供作品讓民眾參觀，每次新展期間約為半年，而為了讓展覽的空間更為寬闊，也於今年初將公所的展覽空間重新裝潢，希望可以帶給參展人更好的參展視野，也歡迎有意申請布展的民眾向公所秘書室洪小姐聯繫(02)2603-3111分機518。
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