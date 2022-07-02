影／20顆造型球噴焰起飛 遊客熬夜佔位看台東熱氣球
2022台灣國際熱氣球嘉年華，今天清晨6點在台東鹿野高台大草原起飛，不少人前一晚就駕車入場，熬夜等待欣賞、搭乘熱氣球，20顆造型球在數千遊客歡呼聲中噴焰起飛，今年熱氣球嘉年華搭配光雕音樂會活動預計至8月15日。
去年熱氣球嘉年華活動因新冠疫情影響，外國球無法參加，加上活動日期後延，最終只限台東縣民入場、遊客不到千人，今年雖受疫情影響、加上昨夜大雨及預報清晨有雨，仍湧入超過5000人坐在高台前草皮欣賞，縣長饒慶鈴開幕式後搭熱氣球起飛前表示「遊客數已經回復到疫情前」。
饒慶鈴表示，今年是台東熱氣球嘉年華舉辦第12年，過去2年活動受疫情影響，縣府透過熱氣球活動為台灣加油，今年更要向第一線醫護及防疫人員致敬，希望透過各式造型熱氣球升空，為大家帶來歡樂正能量。
饒慶鈴說，今天除了最受歡迎的HELLO KITTY熱氣球、台北熊讚，熊本熊等20顆造型球，未來還有賽車球、老虎球、鯊魚球等20顆外國造型球，也感謝來自外國熱氣球飛行員，一起參加今年熱氣球嘉年華活動，在疫情中為台灣、為遊客帶來最美麗回憶。
「2022台灣國際熱氣球嘉年華」今起至8月15日舉行、為期45天，去年因疫情取消的光雕音樂會，今年也將重新回歸，除了鹿野高台的開幕及閉幕光雕秀，每周五分別於成功三仙台（7月8日）、池上大坡池（7月15日）、知本溫泉區（7月22日）、太麻里曙光園區（7月29日，及台東縣立體育場（8月5日）登場，其中體育場場次將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。
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