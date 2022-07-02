寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「消毒鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大消毒鍋品牌網路聲量，以及五大消毒鍋選購考量。

許多新生兒家長在洗完奶瓶、奶嘴等育嬰用品後，都會選擇放入消毒鍋來殺菌，替寶寶的健康安全把關，然而市面上消毒鍋品牌百百款，到底哪些品牌最受熱議？民眾選購消毒鍋時又最在意哪些考量呢？

「Combi」好用大容量 高CP值找「黃色小鴨」

TOP6消毒鍋品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網友熱議的消毒鍋品牌，可發現「Combi 康貝」、「nac nac」、「PHILIPS AVENT 新安怡」等國際大牌，因品質穩固且售後維修完善，因此受到民眾喜愛，其中「Combi」更因容量大又耐用，受到許多家長推薦，有網友就表示「Combi空間大又耐用，用了6年多還沒壞」，讓許多心有相同感想的民眾紛紛回應「真的！！在月中（月子中心）用到覺得好用，回家自己買了一台沒後悔」，另外也有人分享「nac nac消毒鍋真的好用，消毒大概40分鐘就完成，超快」，並補充新手爸媽時常手忙腳亂忘了消毒奶瓶，nac nac消毒鍋運轉時間短，十分適合新生兒父母。

除此之外，本土品牌「Piyo Piyo 黃色小鴨」的消毒鍋也深受熱議，有網友就表示「黃色小鴨消毒鍋真的最高CP值，價格實惠又很常送奶瓶」，讓心有戚戚焉的民眾紛紛回應「真的！！而且操作介面很直覺，一鍵式的不怕長輩不會用」，並補充自動斷電功能讓使用上更安心，推薦給有需求的民眾參考。

「蒸氣」、「紫外線」消毒哪個好？ 消毒鍋切記看「容量」

TOP5消毒鍋選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

接著我們觀察消毒鍋的選購考量，可發現民眾最在意的還是其「消毒除臭方式」，像是有網友就請益「蒸氣消毒跟紫外線消毒到底怎麼選？」，引發民眾熱烈討論，其中大部分網友認為「蒸氣濕熱滅菌效果好，使用限制也比較少」，表示等寶寶再大一點，使用的矽膠餐具也可用蒸氣消毒，而若選購紫外線消毒鍋則需多加注意器具材質，一台蒸汽消毒鍋可以用好幾年，划算許多，另外也有人回應「用紫外線消毒的燈管要定時換，才真的有消毒的功能」。

除此之外，許多人也同樣在意消毒鍋的「價格」及「品牌」，有民眾就請益「預算有限制，買二手大牌還是全新雜牌的消毒鍋好？」，引發熱論，其中多數網友都認為「絕對二手大牌，（大牌）消毒鍋二手的品質都還是很好」，表示消毒鍋運轉完照理來說都已是殺菌完成的狀態，因此不用太擔心購買二手會有衛生疑慮，且大牌不論是使用體驗或是維修服務上都較為完善。另外也有民眾特別提醒，挑選消毒鍋一定要記得看「容量大小」，並表示帶孩子時常手忙腳亂，能一次消毒好所有東西是最重要的事，讓許多深有同感的家長回應「對！我家這台一次可以放九個奶瓶，一個人帶兩個寶寶真的很需要」。

你的家中也即將迎來新生兒嗎？不妨參考上述的消毒鍋熱門品牌及選購考量，挑選一台最符合自己需求的消毒鍋，不僅寶寶用得安全、父母也安心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》