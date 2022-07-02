快訊

中投公路逼前女友下車復合 恐怖房仲連轟男同事3槍

寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐。 圖片來源／Unsplash
寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐。 圖片來源／Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「消毒鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大消毒鍋品牌網路聲量，以及五大消毒鍋選購考量。

許多新生兒家長在洗完奶瓶、奶嘴等育嬰用品後，都會選擇放入消毒鍋來殺菌，替寶寶的健康安全把關，然而市面上消毒鍋品牌百百款，到底哪些品牌最受熱議？民眾選購消毒鍋時又最在意哪些考量呢？

「Combi」好用大容量 高CP值找「黃色小鴨」

TOP6消毒鍋品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP6消毒鍋品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網友熱議的消毒鍋品牌，可發現「Combi 康貝」、「nac nac」、「PHILIPS AVENT 新安怡」等國際大牌，因品質穩固且售後維修完善，因此受到民眾喜愛，其中「Combi」更因容量大又耐用，受到許多家長推薦，有網友就表示「Combi空間大又耐用，用了6年多還沒壞」，讓許多心有相同感想的民眾紛紛回應「真的！！在月中（月子中心）用到覺得好用，回家自己買了一台沒後悔」，另外也有人分享「nac nac消毒鍋真的好用，消毒大概40分鐘就完成，超快」，並補充新手爸媽時常手忙腳亂忘了消毒奶瓶，nac nac消毒鍋運轉時間短，十分適合新生兒父母。

除此之外，本土品牌「Piyo Piyo 黃色小鴨」的消毒鍋也深受熱議，有網友就表示「黃色小鴨消毒鍋真的最高CP值，價格實惠又很常送奶瓶」，讓心有戚戚焉的民眾紛紛回應「真的！！而且操作介面很直覺，一鍵式的不怕長輩不會用」，並補充自動斷電功能讓使用上更安心，推薦給有需求的民眾參考。

「蒸氣」、「紫外線」消毒哪個好？ 消毒鍋切記看「容量」

TOP5消毒鍋選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP5消毒鍋選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

接著我們觀察消毒鍋的選購考量，可發現民眾最在意的還是其「消毒除臭方式」，像是有網友就請益「蒸氣消毒跟紫外線消毒到底怎麼選？」，引發民眾熱烈討論，其中大部分網友認為「蒸氣濕熱滅菌效果好，使用限制也比較少」，表示等寶寶再大一點，使用的矽膠餐具也可用蒸氣消毒，而若選購紫外線消毒鍋則需多加注意器具材質，一台蒸汽消毒鍋可以用好幾年，划算許多，另外也有人回應「用紫外線消毒的燈管要定時換，才真的有消毒的功能」。

除此之外，許多人也同樣在意消毒鍋的「價格」及「品牌」，有民眾就請益「預算有限制，買二手大牌還是全新雜牌的消毒鍋好？」，引發熱論，其中多數網友都認為「絕對二手大牌，（大牌）消毒鍋二手的品質都還是很好」，表示消毒鍋運轉完照理來說都已是殺菌完成的狀態，因此不用太擔心購買二手會有衛生疑慮，且大牌不論是使用體驗或是維修服務上都較為完善。另外也有民眾特別提醒，挑選消毒鍋一定要記得看「容量大小」，並表示帶孩子時常手忙腳亂，能一次消毒好所有東西是最重要的事，讓許多深有同感的家長回應「對！我家這台一次可以放九個奶瓶，一個人帶兩個寶寶真的很需要」。

你的家中也即將迎來新生兒嗎？不妨參考上述的消毒鍋熱門品牌及選購考量，挑選一台最符合自己需求的消毒鍋，不僅寶寶用得安全、父母也安心！

觀看原文→https://bit.ly/3bI6aU4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 紫外線

延伸閱讀

她買房男友硬要接家人來住 網勸放生：憑什麼要讓他全家寄生

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

月薪45K住家裡他問該給多少孝親費？ 網曝最佳分配比例

相關新聞

寶貝健康安全有把關！父母必備「消毒鍋」品牌出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「消毒鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大消毒鍋品牌網路聲量，以及五大消毒鍋選購考量。

《動物狂歡節》TASO互動式親子音樂會7月2日臺中首演

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019年於臺南首演佳評不斷，2022年首度跨縣市展開巡演，7/2(六)將在臺中市中山堂展開全台首演第一站，邀請中南部親子爸媽進場欣賞音樂Ｘ戲劇Ｘ舞蹈結合的演出，與孩子一同FUN心樂玩這個夏天。

夢幻強勢回歸 CINDY CHAO大師系列巧獻倫敦藝博會

美的事物總能為人帶來啟發，而藝術性的珠寶更能展現直擊靈魂深處的悸動與感性。華人珠寶藝術家Cindy Chao與荷蘭建築名...

勞力士再成溫網指定時計 共慶中央球場百周年紀念

網球四大公開賽的第135屆溫布頓錦標賽（The Championships, Wimbledon），已從6月下旬於英國中...

高畑勲展攜手南港CityLink掀吉卜力動畫回憶

吉卜力動畫電影在全球都有廣大忠實粉絲，今夏最受矚目、首次跨海來台的「吉卜力動畫大師-高畑勲展」現正台北流行音樂中心文化館展出，身為吉卜力三巨頭之一的高畑勲導演，作品包含大家熟知的催淚神作「螢火蟲之墓」，童年回憶「熊貓家族」、電視動畫「小天使」等，都將在展場中能詳細觀賞其動畫從零到完成的創作經過，包含初期企畫書、分鏡手稿、與其他動畫師合作故事等，看過展覽的民眾更表示「從展覽中體會到了高畑勲大師作品的不凡與精神。」

萊爾富「涼夏轉轉樂」門市買指定飲料任2件享最低0元起

搶攻夏日高溫商機與出遊熱潮，萊爾富整合線上線下資源，於全台萊爾富門市推出「涼夏轉轉樂」活動，即日起至7月26日到全台萊爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。