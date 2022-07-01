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夢幻強勢回歸 CINDY CHAO大師系列巧獻倫敦藝博會

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2020 Black Label大師系列祖母綠山嵐清泉耳環。圖 / CINDY CHAO提供
2020 Black Label大師系列祖母綠山嵐清泉耳環。圖 / CINDY CHAO提供

美的事物總能為人帶來啟發，而藝術性的珠寶更能展現直擊靈魂深處的悸動與感性。華人珠寶藝術家Cindy Chao與荷蘭建築名家Tom Posma再度合作，在「倫敦巨匠臻藏藝術博覽會」期間，以建築為思維打造了一方「行動博物館」，除獻上大師系列新作，更見證了Cindy Chao精湛工藝的超越與再昇華。

從6月30日開展、為期一周至7月6日的英國倫敦巨匠臻藏藝術博覽會，今年共有129間頂級展商受邀參加，展品更涵蓋繪畫、當代藝術、雕塑、骨董與高級珠寶腕表等多重領域。倫敦藝博會執行董事Lucie Kitchener便表示，非常高興CINDY CHAO The Art Jewel重返倫敦藝博會，「她的藝術珠寶傑作展示真正的當代工藝典範，在美學與理性面向上皆呈現極高的嚴謹度，這與藝博會追求卓越品質的精神不謀而合。」

為了本次參展，「行動博物館」從大自然中得到啟發。透過匯聚雕刻師、鐵匠、噴砂技師、漆銅專家和設計師等五種專業領域，耗時三個月後打造出的神秘森林，以樹幹支撐起展櫃，加上深色調與照明，讓珠寶猶如懸空，進而讓觀者沈浸其中、也讓心神遁入珠寶藝術的平行宇宙。

Cindy Chao展出的全數展品，又以「2018 Black Label大師系列XXI法蘭西緞帶胸針」、夢幻領軍。受法王路易十四啟發的這款逸品其主石為76克拉的老礦式切工白鑽，成色為F、淨度為VVS1，並為超過2,000顆紅寶石包圍；堅硬的鈦金屬被轉化為緞帶般的柔軟，加上精巧的機關設計，讓珠寶靈動而真實、唯妙唯肖；另一款 「畢卡索夢境耳環」則從畢卡索名畫「夢境」（Le Rêve）得到啟發，將畫作由平面轉為立體。珠寶透過交錯排列的寶石與密釘鑲、顏色自然且浪漫地漸變，體現了外祖父曾對Cindy Chao的思維啟迪：「建築物每一面都應該是正面」。三片苞片形的立體耳環，更鑲嵌總計超過3,400顆、總重約122克拉的白鑽、祖母綠、藍寶石、亞歷山大變石、變色石榴石，也讓幻夢具現、成為真實。

不容錯過的還有一件「2022 Black Label大師系列貴族佳人緞帶手環」，手環以反摺袖口與鈕扣式袖扣為創作元素，並飾以緞帶貫穿珠寶設計；除了主石為2顆共超過12克拉的枕形切割黃鑽，全數逾2,700顆的寶石與鑽石合計具四種切割型態與三種鑲嵌技法，最終讓珠寶兼具了明亮火光、柔軟，以及緞帶生動起伏的律動「身段」。

展會中並將展出包含「White Label Collection高級珠寶系列紫羅蘭耳環」、「2020 Black Label大師系列祖母綠山嵐清泉耳環」、「2022 Black Label大師系列晨露綠藤胸針」、「2022 Black Label大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針」等多件作品，而Cindy Chao為了本次展會亦表示，「透過2022年全新的大師系列創作展出，我希望能與來自全球的藏家及藝術愛好者深度對話，分享藝術珠寶的創意精髓。」

2022 Black Label大師系列晨露綠藤胸針。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列晨露綠藤胸針。圖 / CINDY CHAO提供
珠寶藝術家Cindy Chao（右）與荷蘭國際級建築藝術家Tom Postma（左）合作，在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會中打造了一方藝術珠寶「行動博物館」。圖 / CINDY CHAO提供
珠寶藝術家Cindy Chao（右）與荷蘭國際級建築藝術家Tom Postma（左）合作，在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會中打造了一方藝術珠寶「行動博物館」。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列畢卡索夢境耳環。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列畢卡索夢境耳環。圖 / CINDY CHAO提供
荷蘭建築藝術家Tom Postma。圖 / CINDY CHAO提供
荷蘭建築藝術家Tom Postma。圖 / CINDY CHAO提供
展出作品之一的「法蘭西緞帶胸針」，其靈巧的機關設計，將讓緞帶珠寶呈現隨風飄蕩的靈動、栩栩如生。圖 / CINDY CHAO提供
展出作品之一的「法蘭西緞帶胸針」，其靈巧的機關設計，將讓緞帶珠寶呈現隨風飄蕩的靈動、栩栩如生。圖 / CINDY CHAO提供
採用「雙面鑲嵌」的「畢卡索夢境耳環」，同時也實踐了外祖父對Cindy「建築物每一面都應該是正面」的思維訓練。圖 / CINDY CHAO提供
採用「雙面鑲嵌」的「畢卡索夢境耳環」，同時也實踐了外祖父對Cindy「建築物每一面都應該是正面」的思維訓練。圖 / CINDY CHAO提供
2018 Black Label大師系列XXI法蘭西緞帶胸針。
2018 Black Label大師系列XXI法蘭西緞帶胸針。
Tom Postma團隊集結了五個不同領域專家，以超過三個月的時間打造了本次展出的精湛展櫃。圖 / CINDY CHAO提供
Tom Postma團隊集結了五個不同領域專家，以超過三個月的時間打造了本次展出的精湛展櫃。圖 / CINDY CHAO提供
珠寶藝術家Cindy Chao（右）與荷蘭國際級建築藝術家Tom Postma（左）合作，在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會中打造了一方藝術珠寶「行動博物館」。圖 / CINDY CHAO提供
珠寶藝術家Cindy Chao（右）與荷蘭國際級建築藝術家Tom Postma（左）合作，在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會中打造了一方藝術珠寶「行動博物館」。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列貴族佳人緞帶手環。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列貴族佳人緞帶手環。圖 / CINDY CHAO提供
CINDY CHAO珠寶已獲包含法國巴黎裝館藝術博物館、英國維多利亞與亞伯特博物館與美國史密森尼國家自然歷史博物館的典藏，足證其藝術性、稀有性與收藏價值。圖 / CINDY CHAO提供
CINDY CHAO珠寶已獲包含法國巴黎裝館藝術博物館、英國維多利亞與亞伯特博物館與美國史密森尼國家自然歷史博物館的典藏，足證其藝術性、稀有性與收藏價值。圖 / CINDY CHAO提供
Tom Postma團隊集結了五個不同領域專家，以超過三個月的時間打造了本次展出的精湛展櫃。圖 / CINDY CHAO提供
Tom Postma團隊集結了五個不同領域專家，以超過三個月的時間打造了本次展出的精湛展櫃。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針。圖 / CINDY CHAO提供
2022 Black Label大師系列粉丹玫瑰緞帶胸針。圖 / CINDY CHAO提供
White Label Collection高級珠寶系列紫羅蘭耳環。圖 / CINDY CHAO提供
White Label Collection高級珠寶系列紫羅蘭耳環。圖 / CINDY CHAO提供
以堅硬材質呈現出有機線條的CINDY CHAO「行動博物館」，透過樹枝枝幹支撐展櫃與深色調的照明，讓珠寶猶如飄浮空中，也見證了精湛工藝的超越與昇華。圖 / CINDY CHAO提供
以堅硬材質呈現出有機線條的CINDY CHAO「行動博物館」，透過樹枝枝幹支撐展櫃與深色調的照明，讓珠寶猶如飄浮空中，也見證了精湛工藝的超越與昇華。圖 / CINDY CHAO提供

珠寶 倫敦 建築

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