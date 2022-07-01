夢幻強勢回歸 CINDY CHAO大師系列巧獻倫敦藝博會

美的事物總能為人帶來啟發，而藝術性的珠寶更能展現直擊靈魂深處的悸動與感性。華人珠寶藝術家Cindy Chao與荷蘭建築名家Tom Posma再度合作，在「倫敦巨匠臻藏藝術博覽會」期間，以建築為思維打造了一方「行動博物館」，除獻上大師系列新作，更見證了Cindy Chao精湛工藝的超越與再昇華。

從6月30日開展、為期一周至7月6日的英國倫敦巨匠臻藏藝術博覽會，今年共有129間頂級展商受邀參加，展品更涵蓋繪畫、當代藝術、雕塑、骨董與高級珠寶腕表等多重領域。倫敦藝博會執行董事Lucie Kitchener便表示，非常高興CINDY CHAO The Art Jewel重返倫敦藝博會，「她的藝術珠寶傑作展示真正的當代工藝典範，在美學與理性面向上皆呈現極高的嚴謹度，這與藝博會追求卓越品質的精神不謀而合。」

為了本次參展，「行動博物館」從大自然中得到啟發。透過匯聚雕刻師、鐵匠、噴砂技師、漆銅專家和設計師等五種專業領域，耗時三個月後打造出的神秘森林，以樹幹支撐起展櫃，加上深色調與照明，讓珠寶猶如懸空，進而讓觀者沈浸其中、也讓心神遁入珠寶藝術的平行宇宙。

Cindy Chao展出的全數展品，又以「2018 Black Label大師系列XXI法蘭西緞帶胸針」、夢幻領軍。受法王路易十四啟發的這款逸品其主石為76克拉的老礦式切工白鑽，成色為F、淨度為VVS1，並為超過2,000顆紅寶石包圍；堅硬的鈦金屬被轉化為緞帶般的柔軟，加上精巧的機關設計，讓珠寶靈動而真實、唯妙唯肖；另一款 「畢卡索夢境耳環」則從畢卡索名畫「夢境」（Le Rêve）得到啟發，將畫作由平面轉為立體。珠寶透過交錯排列的寶石與密釘鑲、顏色自然且浪漫地漸變，體現了外祖父曾對Cindy Chao的思維啟迪：「建築物每一面都應該是正面」。三片苞片形的立體耳環，更鑲嵌總計超過3,400顆、總重約122克拉的白鑽、祖母綠、藍寶石、亞歷山大變石、變色石榴石，也讓幻夢具現、成為真實。

不容錯過的還有一件「2022 Black Label大師系列貴族佳人緞帶手環」，手環以反摺袖口與鈕扣式袖扣為創作元素，並飾以緞帶貫穿珠寶設計；除了主石為2顆共超過12克拉的枕形切割黃鑽，全數逾2,700顆的寶石與鑽石合計具四種切割型態與三種鑲嵌技法，最終讓珠寶兼具了明亮火光、柔軟，以及緞帶生動起伏的律動「身段」。