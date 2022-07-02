《動物狂歡節》TASO互動式親子音樂會7月2日臺中首演
《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019年於臺南首演佳評不斷，2022年首度跨縣市展開巡演，7/2(六)將在臺中市中山堂展開全台首演第一站，邀請中南部親子爸媽進場欣賞音樂Ｘ戲劇Ｘ舞蹈結合的演出，與孩子一同FUN心樂玩這個夏天。
《動物狂歡節》由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題寫成的室內樂管絃組曲，演出將從《動物狂歡節》原曲中挑選段落，並加入白鷺鷥、台灣黑熊…等代表台灣動物的新創樂曲，帶來一場「既在地又具國際視野」的互動式音樂會。戲劇上，節目描述「TASO探索動物園」的兩位動物管理員臺灣歐吉桑、法國聖桑間的趣味故事。
《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會有別於一般音樂會演奏方式，透過交響管弦樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現，讓音樂演出不再單純以聽覺欣賞，更開拓「視覺」的音樂表演性，讓觀眾不僅熟悉交響樂團的部分樂器，及其獨特音色，同時也透過舞蹈肢體放大呈現動物們的姿態。藉由跨領域多元的藝術演出，建立孩子從多元角度欣賞藝術的審美觀，非常適合親子共賞，呼籲爸媽帶上孩子踏進音樂藝術的殿堂，走進動物狂歡節TASO探索動物園的有趣故事。
7/2臺中為全台巡演首站，接著將再於7/23高雄、8/13雲林、9/2臺南等處把歡樂帶給大家！目前親子套票、家庭套票優惠熱銷中，更多購票相關訊息請洽 udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00）。
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