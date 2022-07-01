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勞力士再成溫網指定時計 共慶中央球場百周年紀念
網球四大公開賽的第135屆溫布頓錦標賽（The Championships, Wimbledon），已從6月下旬於英國中央球場（Centre Court）展開賽程。勞力士除了繼續成為大會指定時計，並有多位品牌代言人參加年度賽事、共同歡慶了中央球場的百周年紀念。
本屆賽事的兩大特色在於，首先取消了「周日休賽」的慣例，因此從6月27日起，賽事將持續進行14天、直至7月10日，除了能延續賽事觀賞的熱情與樂趣，對於賽事選手們的體能考驗無疑相對嚴苛；而原本位於沃普爾路（Worple Road）、在1922年遷至現址教堂路（Church Road）的中央球場，更將在今年邁向百周年紀念，也為這項賽事的悠久歷史、再添榮光。
在溫網的上百年歷史中，過去包含身為勞力士代言人的澳洲名將Rodney George Laver、瑞典名將Björn Borg、瑞典好手Stefan Edberg，都曾在綠色草皮上留下佳績，其中更有為球迷暱稱「費爸」的費德勒（Roger Federer）曾在溫網寫下八冠傳奇，蔚為佳話。2022年多名身為勞力士代言人的女性好手亦參加了此一大賽，包含現今女單球后Iga Świątek、2017年首奪溫布頓女子單打冠軍的Garbiñe Muguruza，與年僅19歲的明日小天后、西班牙球星Carlos Alcaraz都在場上奮力表現、巾幗不讓鬚眉。
網球在過去由於需要強勁地迎擊、揮拍、短距離高速移動，始終被認為是高度陽剛特質的賽事，而雖然溫網的女子賽程同樣饒富歷史，但今年多位身為勞力士代言人的女子好手於場上較勁，將賽事的競爭程度、吸睛度推向全新高峰，加上中央球場百周年的時刻，歷史會否翻向全新一頁？當賽程迎向最後7月10日的終點時、且讓人拭目以待。
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