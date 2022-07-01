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賀！「典藏台灣精品咖啡」國際競標 總成交金額創新高
台灣咖啡再度獲國際肯定！在農委會農糧署的輔導下，台灣咖啡2021年首次登上世界拍賣舞台，創下多項拍賣平台紀錄；農糧署指導今年甫成立的「台灣咖啡產業策略聯盟」，再次與國際知名的卓越咖啡聯盟Alliance for Coffee Excellence合作，共同舉辦第二屆典藏台灣精品咖啡國際競標 (2022 Taiwan PCA)，總成交金額再創新高。
此次賽事，共有69件台灣國產咖啡報名，經過18位國家評審、36位國際評審的嚴格評選，選出分數達86分以上的15件咖啡，授予「典藏台灣精品咖啡」的殊榮，並在6月30日舉行國際網路同步競標。
這場競標會吸引了15個國家、超過50個買家團體參與，當晚歷經3.5個小時的線上拍賣，共有5件咖啡成交單價飆破每磅100美元，10個得獎批次被國際買家標下，總成交金額高達新台幣278萬，總成交生豆重量達530kg，雙雙創下台灣咖啡的新紀錄。
其中，最高價咖啡由豆御香藝伎莊園拔得頭籌，成交單價為台幣12,023元/kg ，成交金額達台幣360,702元，由台灣生豆商黑金咖啡Black Gold得標。其他批次亦不乏國內外知名買家，包括蟬連多次全球最佳咖啡館寶座的興波咖啡Simple Kaffa、美國精品咖啡指標的藍瓶咖啡Blue Bottle，以及培養多位美國咖啡冠軍的ONYX COFFEE LAB。
該場線上競標的最大買家，則是來自日本的咖樂迪咖啡農場KALDI COFFEE FARM，一口氣標下第二名、第四名以及第七名的批次。知名的國內買家還有守成咖啡Haru Coffee、迴響創意KAKALOVE CAFÉ，以及歐舍咖啡ORSIR COFFEE，此外也吸引韓國、香港等國際買家參與，顯示國際咖啡競標市場對於台灣國產咖啡品質的高度肯定。
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