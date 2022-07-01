CSD中衛舉辦品牌日！推第2代「CSD Ｘ ELLE跨國聯名巴黎口罩」

CSD中衛歡慶75周年，7月4日至7月6日首度舉辦「CSD中衛品牌日」，在PChome、momo購物網及博客來等電商平台連續3天祭出多項寵粉花招。CSD中衛行銷部經理周令怡表示，品牌日活動期間不僅備足貨量，讓以前因為口罩秒殺買不到的粉絲盡情買，消費滿599元再加送W博拭酒精濕紙巾1袋、送完為止，同時復刻推出粉絲敲碗已久的絕版「CSD X ELLE跨國聯名巴黎口罩」，還有5折「驚喜大禮包」。

7月4日CSD中衛在PChome、momo購物網、博客來及康是美網購eShop推出最經典的月河晨㬢套組，「月河晨曦」口罩加上可愛迷你版的「月河晨曦盒裝造型一卡通」，組合價790元。優雅迷人的月河藍口罩是CSD中衛最早受到粉絲爭相搶購的明星商品，靈感來自經典電影《第凡內早餐》中的配樂「Moon River」，這款中衛獨家色調的月河藍，數年來持續深受粉絲熱愛，還延伸出許多變化款。本次CSD中衛特地縮小「月河晨㬢」口罩的第一代包裝盒，製作成迷你一卡通，讓粉絲回味第一代緞帶版的包裝設計。

許多粉絲一直敲碗求生產2018年CSD中衛發表的「CSD X ELLE跨國聯名巴黎口罩」，終於美夢成真！這款台灣第一個與國際時尚品牌合作的聯名口罩，讓許多粉絲驚豔，也因早已絕版而扼腕不已，這次CSD中衛特地再次與ELLE巴黎團隊跨國合作，復刻升級風靡一時的巴黎聯名口罩。

第二代「CSD X ELLE跨國聯名巴黎口罩」保留第一代的經典巴黎風情圖騰，精心加入2022年最新流行時尚趨勢並連線法國巴黎總部共同調配顏色，一次推出3款充滿浪漫巴黎風情的款式，耳繩也升級為CSD專利雙色編織柔軟耳帶，1盒3款各10片、總共30片售價499元。7月5日中午12點起於PChome、momo購物網、博客來、Yahoo奇摩、東森購物及小三美日等通路販售，售完為止。