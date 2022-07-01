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高畑勲展攜手南港CityLink掀吉卜力動畫回憶

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「吉卜力動畫大師-高畑勲展」在南港新藝文地標─北流文化館盛大展出中。圖／聯合數位文創 提供
「吉卜力動畫大師-高畑勲展」在南港新藝文地標─北流文化館盛大展出中。圖／聯合數位文創 提供

吉卜力動畫電影在全球都有廣大忠實粉絲，今夏最受矚目、首次跨海來台的「吉卜力動畫大師-高畑勲展」現正台北流行音樂中心文化館展出，身為吉卜力三巨頭之一的高畑勲導演，作品包含大家熟知的催淚神作「螢火蟲之墓」，童年回憶「熊貓家族」、電視動畫「小天使」等，都將在展場中能詳細觀賞其動畫從零到完成的創作經過，包含初期企畫書、分鏡手稿、與其他動畫師合作故事等，看過展覽的民眾更表示「從展覽中體會到了高畑勲大師作品的不凡與精神。」

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」由東京國立近代美術館和吉卜力工作室共同策劃，2019年起於日本巡迴展出，引發廣大迴響，此次來台在南港新藝文地標─北流文化館展出，主辦單位也特別與CityLink南港店合作，七月起推出一系列會員活動，包含高畑勲展門票週週抽、高畑勲展門票x水果糖罐抽獎、憑高畑勲展票根，加入 CITYLINK會員，享新入會禮1+1(吸管組+毛巾)及CITYLINK會員購票優惠等。CITYLINK南港店還推出期間限定會員平日免費停車等活動，讓看展的民眾有更多元的選擇。

●「吉卜力動畫大師-高畑勲展」於 2022 年 6 月 18日至 9 月 25 日在臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區市民大道8段99號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00）。

動畫 吉卜力 吸管

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