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台東限定飲品紅烏龍茶 速食連鎖門市也能喝到

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府與國內一間知名速食連鎖店MOS Burger合作，暑假期間推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，今日全台300間門市同步開賣，民眾現場就能喝到專屬台東紅烏龍茶。圖／台東縣政府提供
台東縣政府與國內一間知名速食連鎖店MOS Burger合作，暑假期間推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，今日全台300間門市同步開賣，民眾現場就能喝到專屬台東紅烏龍茶。圖／台東縣政府提供

台東縣政府與國內一間知名速食連鎖店MOS Burger合作，暑假期間推出聯名限定飲品「台東紅烏龍茶」，今日全台300間門市同步開賣，民眾現場就能喝到專屬台東紅烏龍茶。

縣長饒慶鈴說，縣府成立「台東紅烏龍」品牌，帶動茶產業的振興及提升市場競爭力，甚至邁向國際市場，讓紅烏龍茶成為台灣特色茶之一，除跨界合作，將製作專書。

縣府今天以「慢茶學」為主題在台北松山文創園區開展，推廣行銷台東紅烏龍茶，饒慶鈴北上主持開展典禮，其中，宣布與國內一間知名速食連鎖店MOS Burger合作，推出聯名限定飲品。

今日起至9月30日止全台300間MOS門市同步販售台東紅烏龍茶，同時連3天也在松山文創園區「台東紅烏龍小茶館」活動現場設置快閃店，讓民眾在看展同時嘗鮮。

縣府財政及經濟發展處表示，展覽現場不僅可喝到紅烏龍茶，也能吃到與泰國甜點連鎖品牌「奇維奇娃」跨界合作，以紅烏龍製作的創意阿芙佳朵、泡芙、司康等茶甜。

台東 文創

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