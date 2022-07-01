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麗嬰房推保育動物服飾 所得3%捐野灣投入動物救援

中央社／ 台東縣1日電

麗嬰房攜手WildOne野灣野生動物保育協會，帶著行動圖書車與野生動物行動醫療車到校園宣導保育。旗下品牌更推出台灣保育動物系列服飾，所得3%將捐出，投入動物救援和保護。

麗嬰房總部昨天發布新聞稿，「台灣保育動物系列」親子服飾，以台灣特有保育類動物發想，包含黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、台灣藍鵲、大紫蛺蝶、石虎，以塗鴉筆觸呈現活靈活現的樣貌，可愛吸睛。

新聞稿表示，也推出寶寶專用的動物矽膠防水圍兜，包含：大象、羊駝、鱷魚、無尾熊4種顏色圖案。麗嬰房說，盼讓孩子們能認識野生動物，並學習尊重動物生命。近期更攜手WildOne野灣野生動物保育協會，帶著麗嬰房行動圖書車與野生動物行動醫療車進入校園宣導保育。

麗嬰房總經理張育韶表示，將捐出simple「台灣保育動物系列」總銷售額3%給WildOne野灣野生動物保育協會，一起為台灣生態保育盡一份心力。

台灣藍鵲 櫻花鉤吻鮭 無尾熊

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