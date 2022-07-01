全家便利商店 X 馬來貘黑白配色「貘貘桃霜淇淋」攻打卡版面

消費者最愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有聯名新品，黑白配色預計將成為社群網站洗版大軍。全家便利商店7月5日起再度與馬來貘聯名，推出酸甜消暑的「貘貘桃霜淇淋」，不僅霜料與餅皮以馬來貘的黑白主題進行配色，更推出限量聯名紙杯，將馬來貘肖像悄悄融入霜淇淋，7月5日至8月4日可享嘗鮮價45元。

迎接炎熱天氣，隨手來一支霜淇淋是一大享受，全家便利商店7月5日起再度攜手國際知名插畫家Cherng，以人氣插畫角色馬來貘LAIMO為主題推出「貘貘桃霜淇淋」，霜料使用長野縣多汁微酸的白鳳白桃，清晰的白桃香氣與高雅甜味搭配清爽的雪酪口感，適合炎炎夏日吃一波，餅皮更換上經典黑色，紙杯也將馬來貘肖像融入，單支售價49元，7月5日至8月4日可享嘗鮮價45元；7月5日至7月7日全家便利商店App「隨買跨店取」推出限時優惠價5支168元，兌換期限至2023年1月31日。

除了吃冰消暑之外，大口暢飲的冰飲、提神冰咖啡也不可錯過，全家便利商店為與民眾共同打擊酷暑，線上線下同推優惠。7月1日限時1天使用全盈+PAY購買全家便利商店App「隨買跨店取」即享「Let’s Café經典拿鐵（中杯）」買3送3的會員日專屬優惠，不限冷熱，兌換期限至10月31日；即日起至7月26日於會員App中開啟「冰涼Fun開喝刮刮樂」趣味遊戲，每天可免費刮一次，且次次皆可獲得Let’s Café、私品茶等各項飲品優惠，100%中獎率，數量有限、送完為止。