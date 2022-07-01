台灣大推好速專案+暢快飆網 也可用聲控音箱通話

台灣大哥大推出「好速專案+」，民眾申辦「好速成双」或「好速加掛」方案，再申裝「070智慧音箱聲控電話」服務，即享合約期間「070智慧音箱聲控電話」免月租費、每月加贈國內語音通話費30元優惠。

台灣大從2019年與Google攜手合作銷售Google Nest智慧音箱，作為串聯智慧家電裝置的中樞，至今銷量已突破40萬台，在台家戶滲透率超過4.4%，去年進一步升級智慧家庭用戶體驗，成為亞洲第一家推出Google智慧家庭通話科技電信商。

台灣大「070智慧音箱聲控電話」綁定Google Nest智慧音箱後，即可聲控Google Nest智慧音箱撥打或接聽電話，還能透過關鍵字指令「Ok Google」打電話給鄰近店家，例如，可直接使用「Ok Google，打電話給早餐店」，讓Google Nest智慧音箱自行搜尋所在地附近的早餐店並撥打電話，完成點餐。

用戶不論做菜、打掃、居家運動等忙碌狀態時，不必再匆忙空出手來操作，只要家中保持Wi-Fi連網狀態，一句「Ok Google」即可聲控Google Nest智慧音箱撥打市話、手機號碼、簡碼、國際電話等，無需翻找電話號碼。若遭遇人身安全問題時也可啟動音箱撥119專線，「出一張嘴」就能輕鬆通話。

台灣大「好速專案+」提供新申辦「好速」的用戶，同日到myfone門市申裝「070智慧音箱聲控電話」服務即享減免月租優惠，再贈送每月國內語音通話費30元。

台灣大「好速」專案提供用戶穩定的居家上網服務，申辦「好速成双」1,199元專案，享5G上網60GB傳輸量（量到4G高速吃到飽）與300Mbps光纖上網，以及Google Nest Mini智慧音箱或最高1500元momo幣好禮二選一，用戶若加入momo會員並於momo購物網消費滿額，每月最高回饋500元momo幣，相當於可享月租59折的等值優惠。

「好速成双」1599元專案則提供5G上網吃到飽、1Gbps光纖上網及升級Wi-Fi 6旗艦版，用戶再享Google智慧音箱+台灣大智慧家庭升級組、Google Nest Hub（第2代）智慧螢幕、最高2500元momo幣，或是免費租用能擴大訊號範圍的Mesh網狀路由器等好禮四選一，再送價值近萬元MyVideo、MyMusic、GeForce NOW雲端遊戲服務等娛樂免費體驗，用戶加入momo會員並於momo購物網消費滿額，每月最高再享600元momo幣回饋，相當於可享月租63折的等值優惠。

「好速」專案用戶獲得momo幣回饋，除了能支付網購消費，還能折抵台灣大電信帳單，或是作為MyVideo看片金租購院線強片等多元用途。搭配Open Possible聯名卡，用戶每月再享5G電信費最高現金回饋5.5%，Open Possible聯名卡卡友7月31日前申辦1399元以上專案，就送2000元momo幣。