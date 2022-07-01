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礦山藝術季亮點6大地景藝術 限量水金九特色徽章打卡送

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
藝術家黃仲辰作品《掀開背後金與暗》。圖／文化局提供
藝術家黃仲辰作品《掀開背後金與暗》。圖／文化局提供

新北市立黃金博物館礦山藝術季已經開始，今年亮點的地景藝術有6大地景藝術作品，包括《方舟上的集會所》、《掀開/背後/金與暗》、《礦‧石‧人》、《階梯通往之處》、《鑛客》及近日即將亮相的《礦山共農計畫》，歡迎按此到金瓜石發掘這些藏在聚落裡的藝術結晶。

到金瓜石散步的起點，可由國際知名地景藝術家王文志所打造的巨型竹編地景作品《方舟上的集會所》開始，坐落於博物館與祈堂老街之間，在日式宿舍遺址上以竹子編織人與土地的情感，成為博物館、社區與遊客交流的空間，是網美景點之一。

其次探尋位在聚落靜謐的溪谷間，由藝術團隊Studio Shikai創作的《階梯通往之處》，將在地溪石作為居民的象徵，組合為一道金色的階梯，乘載著各自對地方的想像與憧憬。

沿著聚落的階梯往上爬，就會找到第三件藝術家黃仲辰作品《掀開/背後/金與暗》，將礦山老家的屋頂以黃金色彩與油毛氈暗黑的對比映襯，彰顯黑色聚落山城所要描繪省思的議題。

再順著祈堂老街的階梯慢慢散步而下，第四件地景藝術作品映入眼簾的是藝術家王國仁《礦‧石‧人》。散步路徑。

由初樸建築師事務所《鑛客》，是以一座荒廢多年的水利局遺構經重新整理、佐以詩句，空間與自然生長的野草、野花相互輝映。

近日將完工的《礦山共農計畫》在不改變居民既有的使用方式下融入在地樂齡族的菜園，以及「食農教育」、「可食地景」之理念，將發展出未來公共的亮麗地景。

新北市立黃金博物館表示，即日起至5大地景藝術作品拍照，上傳至IG限時動態或貼文打卡，並追蹤黃金博物館官方IG（@goldmuseum.tw），即可至金屬工藝館兌換此次礦山藝術季水金九特色限量小徽章一枚，名額有限，送完為止。

活動資訊請上新北市立黃金博物館臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/goldmuseum/)或「2022年礦山藝術季」官網(https://www.mineartfestival.com/)查詢。

藝術家王國仁作品《礦‧石‧人》。圖／文化局提供
藝術家王國仁作品《礦‧石‧人》。圖／文化局提供
初樸建築師事務所作品《鑛客》。圖／文化局提供
初樸建築師事務所作品《鑛客》。圖／文化局提供
由藝術團隊Studio Shikai創作的《階梯通往之處》。圖／文化局提供
由藝術團隊Studio Shikai創作的《階梯通往之處》。圖／文化局提供

黃金博物館 礦山

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