星際大戰旅程還沒結束 目標：家樂福會員集章換購「萌寵星世界」 5點起加價購8款實用潮物 毛孩賣萌擔當

家樂福星際大戰系列,萌寵星世界商品,讓您毛寶貝出門走路有風。 圖/家樂福 提供

全球星際大戰引頸期盼 家樂福推《星際大戰系列》毛小孩專屬潮物幾個世代以來,電影《星際大戰》Star Wars始終以原力召喚著星戰迷以超凡想像開啟宇宙觀,如果原力能在生活中時刻陪伴汪星人、喵星人不知該有多好?家樂福為滿足星戰迷的期待,推出會員電子APP集章換購「萌寵星世界 」毛小孩專屬潮物,在家有寵物窩、原力套餐系列藏食玩具、滾輪黏把,外出有推車、牽繩外出包、水糧杯,生活時刻有原力,毛孩分秒都開心。

星際大戰系列寵物推車,外出行動自如好拉好推。 記者/沈昱嘉 攝影

自1977年第一部星戰電影以來,《星際大戰》40多年來在全球網羅廣大影迷,台灣更是對星戰狂熱,每回「5/4星際大戰日」掀起鐵粉狂熱,超多社團、討論區圍繞星戰狂燒!家樂福會員集章換購「萌寵星世界」為星戰迷毛小孩而生,專屬生活系列潮物只換不賣喔!全台限量中。

星際大戰系列毛孩寵物窩,毛孩專屬的安心小窩。 記者/沈昱嘉 攝影

家樂福會員獨享會員好康活動不斷推陳出新的家樂福,新點子不間斷,讓不同消費族群喜歡在家樂福購物。貼近消費者的需求,家樂福想抓住星戰迷的心,今年把焦點鎖定在毛小孩,從6月29日到8月21日星際大戰系列正版授權「萌寵星世界」換購活動,會員單筆消費滿250元累積1點、滿500元累積2點,以此類推,5點起即可加價購兌換陪伴毛孩的實用潮物。

星際大戰系列牽繩外出包,揹著尤達寶寶模樣超可愛。 記者/沈昱嘉 攝影

原力毛小孩潮物實用有趣更吸睛家樂福推《星際大戰系列》毛小孩專屬生活潮物有八款,寵物窩以BB-8機器人為原型,無論是在家或是攜帶外出,都是萌翻天的舒適窩,絨毛材質可清洗不怕髒,還有可以透視的小視窗,毛孩安心感大大提升。藏食玩具:藍牛奶、膨脹麵包、太空果凍,利用響鈴、襯紙的變化觸發毛小孩好奇的心,玩樂中多點益智!你丟我撿,是與毛孩之間的歡笑時光。帶毛小孩出門,便攜式寵物水糧杯、牽繩外出包、寵物推車……不僅讓你的毛寶貝走路有風,四方羨慕的眼光也會持續投注。回到家,隨身滾輪黏把更是潔淨幫手,用完還可以到賣場買補充包喔!

「May the Force be with you」更願原力與你與心愛的毛小孩同在,你的毛孩如同尤達寶寶,而你就是曼達洛人,生活滿滿活力開心相伴!

星際大戰系列隨身滾輪黏把,黑武士造型相當氣派。 記者/沈昱嘉 攝影

星際大戰系列藏食玩具 太空果凍/膨脹麵包/藍牛奶,多種玩法毛孩玩不膩。 記者/沈昱嘉 攝影

會員電子APP集章換購 星際大戰系列《萌寵星世界》家樂福「萌寵星世界 」換購方式非常簡單,打開家樂福APP成為會員,點擊「集章兌換」,選擇換購活動就可以集章,集滿5點起毛小孩星戰潮物就可以加價購帶回家。超心動?讓我們樓上揪樓下、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤、爸爸甲媽媽、兄姐帶弟妹手刀快衝家樂福,為家中毛小孩集點換起來!

家樂福會員集章換購活動「萌寵星世界」: https://bit.ly/3bjidXF

會員電子APP集章換購頁面。 圖/家樂福 提供