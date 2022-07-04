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黃阿瑪冰菓室營業中！首創日式文青風格「輕食」快閃店 降落北台灣

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
黃阿瑪冰菓室松菸快閃店，全展期「免費入場」。 圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室松菸快閃店，全展期「免費入場」。 圖／有你共創提供

瑪民們吃冰囉！黃阿瑪首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」獨家推出日式風格快閃店，以「輕食」為主題，融合黃阿瑪與七位後宮，誕生「黃阿瑪冰菓室」，7月1日在「松山文創園區 南向製菸工廠」盛大開幕(展期: 7月1日至10月10日)，全展期「免費入場」，瑪民們一定要朝聖首創日式文青風格的冰菓室，留下一個涼爽美好的夏季回憶!

黃阿瑪冰菓室日式刨冰。 圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室日式刨冰。 圖／有你共創提供
「黃阿瑪冰菓室」 於活動期間推出黃阿瑪與後宮造型的客製化日式刨冰-瑪瑪御駕貓掌冰組，凡購買該款刨冰的子民即可隨機獲贈一款後宮造型貓掌湯匙(共計8款)，現場還有後宮疊疊霜淇淋、瑪瑪輕功漂浮飲與黃阿瑪專屬口味的後宮瑪糬燒可供選擇。瑪民們可以在濃濃日式氛圍的冰菓室裡，一邊享用好吃的美食，一邊欣賞萌萌的黃阿瑪圍繞在身邊，現場還有超過60樣黃阿瑪的週邊商品，吃喝玩樂應有盡有，絕對能擄獲瑪民們的心，趕緊來一場冰菓室療癒心靈之旅。

達摩阿瑪開運神社。 圖／有你共創提供
達摩阿瑪開運神社。 圖／有你共創提供
有你共創數位、黃阿瑪與後宮攜手打造「達摩阿瑪開運神社」，首次亮相的變身「達摩阿瑪」，將現身於冰菓室為廣大瑪民們祈福，歡迎瑪民們到現場一同祈求好運。另外還有獨家超可愛的達摩阿瑪扭蛋機，超值獎項抽抽有獎，瑪民們還不來拼個手氣把隱藏版的15cm高達摩阿瑪公仔帶回家！

黃阿瑪冰菓室營業中 圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室營業中 圖／有你共創提供
黃阿瑪冰菓室_期間限定站

活動日期│2022年7月1日至2022年10月10日

活動地點│松山文創園區 南向製菸工廠

活動時間│平日：12:00-18:00、假日11:00-19:00

活動粉專│黃阿瑪冰菓室粉專

有點市粉專

入場資格│免費入場

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