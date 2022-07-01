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TOKYO BANANA快閃新光三越南西店！中秋禮提前開打

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
經典原味蛋糕禮盒4入與8入限定銷售中。圖／TOKYO BANANA提供
經典原味蛋糕禮盒4入與8入限定銷售中。圖／TOKYO BANANA提供

全球知名的甜點界名品「TOKYO BANANA東京香蕉」今年初首登台北信義新天地A8館後，第二站快閃新光三越台南新天地，屢創驚人銷售佳績。即日起至8月9日快閃列車將前進美食一級戰區中山潮流商圈，於新光三越南西店設置第三站快閃櫃。

根據新光三越百貨通路「端午禮品預購首周10大熱銷榜」公布資料顯示，「TOKYO BANANA東京香蕉」榮登暢銷第一名(牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心禮盒)及第四名(經典原味蛋糕8入禮盒)，顯見日本經典甜品深受國人喜愛，成為年節送禮的最佳選擇。因此，業者設置第三站快閃櫃，與新光三越台南新天地(快閃至7月27日)南北兩地同步迎接中秋禮盒送禮早鳥潮，銷售人氣定番商品「經典原味蛋糕」4入及8入禮盒，皆採限定限量銷售。

「TOKYO BANANA東京香蕉」乘載了日本老少世代對於香蕉的日常回憶，產品設計獨具匠心，針對不同的口味及系列特點，衍生多樣化的外包裝及蛋糕體圖樣呈現。

此外，品牌人氣長銷「經典原味蛋糕」，擁有蓬鬆軟綿蛋糕體及使用新鮮香蕉搗成糊、充滿天然甜香蕉氣的卡士達內餡，可直接享用、冷凍或熱烤等多種品嘗方式，多變花樣也與時髦活潑的品牌個性相符，不僅是日本老少皆愛的國民點心，也是遊客旅日必敗伴手禮。

「TOKYO BANANA東京香蕉」快閃櫃資訊

新光三越台南新天地B2，快閃至7月27日

台北新光三越南西店B2，快閃至8月9日

銷售品項：「經典原味蛋糕」禮盒(4入)售價320元；「經典原味蛋糕」禮盒(8入)售價620元

充滿天然甜香蕉氣的卡士達內餡，可直接享用、冷凍或熱烤等多種品嘗方式。圖／TOKYO BANANA提供
充滿天然甜香蕉氣的卡士達內餡，可直接享用、冷凍或熱烤等多種品嘗方式。圖／TOKYO BANANA提供
「TOKYO BANANA東京香蕉」品嘗方式有多種變化。圖／TOKYO BANANA提供
「TOKYO BANANA東京香蕉」品嘗方式有多種變化。圖／TOKYO BANANA提供
「TOKYO BANANA東京香蕉」是國人旅日最愛伴手禮之一。圖／TOKYO BANANA提供
「TOKYO BANANA東京香蕉」是國人旅日最愛伴手禮之一。圖／TOKYO BANANA提供

快閃 香蕉

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