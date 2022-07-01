台北文華東方變萌了！跨界三麗鷗「大耳狗主題房」登場

台北文華東方酒店變萌了！台北文華東方酒店與台灣三麗鷗跨界攜手合作，歡慶大耳狗喜拿20周年生日，首次在台灣推出大耳狗主題房，7月2日至9月30日，每天限量3間、兩種主題房型，21坪的文華客房每房每晚13,000元起，最受住客喜愛的行政都會套房25,000元起，含早餐及大耳狗喜拿限定禮品。

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房設計，結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴；在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上，都能看到超萌的大耳狗身影。此外，入住期間還可獲得專屬限定禮品，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲。