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台灣高鐵全新糕點上架啦 卡娜赫拉攻占7-ELEVEN
卡娜赫拉粉看過來！「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名糕點即日起在全台7-ELEVEN上架，3款常溫糕點包括紅豆加奶霜的雙餡銅鑼燒、芒果風味的台式馬卡龍、香蕉牛奶蛋糕，即日起至12日購買高鐵聯名糕點，每款可享加贈5點OPEN POINT點數，台灣高鐵邀請旅客在清涼夏日跟粉紅兔兔與P助來場甜滋滋相遇。
台灣高鐵說，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品推出以來，深受粉絲喜愛，這次除了全新推出的3款系列常溫糕點外，也再次推出4款全新包裝的台塩海洋鹼性離子瓶裝水，以及3款限定版天天4D立體防護口罩，分別在高鐵車站、列車推車及站外超商、網路平台販售。
此外，去年推出的7款「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」限量聯名口罩，持續獲得旅客熱烈回響；這次台灣高鐵也再度與康匠合作，推出奶茶香、粉寶貝、牛仔酷等3款配色更加高雅、設計更加簡約的限定版聯名防護口罩。此系列採取4Ｄ立體設計，搭配3倍透氣高效濾網，使用起來更加貼合臉型、舒適透氣，兼具美觀與實用。
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