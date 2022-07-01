CSD中衛歡慶75週年寵粉大作戰 驚喜禮箱打五折999元

CSD中衛75週年，寵粉大作戰，7月4到6日首辦「CSD中衛品牌日」在PChome、momo及博客來等電商平台，備足貨量，讓粉絲「好好買」消費滿5額送W博拭酒精濕紙巾1袋。絕版「ELLE巴黎聯名口罩」5折「驚喜大禮包」

7月4日，中衛在PChome、momo、博客來及康是美網購eShop首推最經典的月河晨㬢套組，加可愛迷你版的「月河晨曦盒裝造型一卡通」，組合價790元！這是中衛最早被搶購的明星商品，靈感來自經典電影「第凡內早餐」中的配樂「Moon River」。

7月5日，推出2018年中衛發表的「CSD x ELLE跨國聯名巴黎口罩」這款台灣第一個與國際時尚品牌合作的聯名口罩，早已絕版。CSD中衛特地再次與ELLE巴黎團隊跨國合作，復刻升級風靡一時的巴黎聯名口罩。

第二代CSD x ELLE聯名款，保留第一代的經典巴黎風情圖騰，一次推出3款充滿浪漫巴黎風情的款式，耳繩也升級為CSD專利雙色編織柔軟耳帶。1盒3款各10片，總共30片售價499元。5日中午12點開始於PChome、momo、博客來、YAHOO、東森購物及小三美日等通路販售。

7月6日品牌日第三天，中衛於PChome、momo、博客來推出「驚喜大禮箱」5折回饋。一大箱中有「月河晨曦」盒裝口罩、W博拭酒精濕紙巾、W博拭純水清淨棉、W博拭品牌公益贈品親膚抱抱睡枕並隨機附贈單片包口罩30片，含珍貴絶版聯名口罩及經典款色系。