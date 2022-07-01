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打響暑假旅遊優惠第1炮 劍湖山今起遊園3折300元有找

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界小威の海盜村水樂園，於今天7月1日全面開放，並推出三折優惠。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界小威の海盜村水樂園，於今天7月1日全面開放，並推出三折優惠。圖／劍湖山世界提供

2022年最COOL的水樂園開跑啦！炎熱暑假享國旅優惠不用等，劍湖山世界7月1日起推出「振興國旅搶先3折」活動，平日入園水陸暢玩一整天享3折優惠只要269元，七、八月份的假日，白天入園只要499元，午後票13：00後入園只要399元，更多活動詳情，請洽劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，炎熱暑假，年輕人最愛的水樂園將於今天（7月1日）全面開放，劍湖山世界提前在7月1日至7月14日期間，推出周一至五平日入園享受3折優惠，只要269元（原價899元）。

今年最夯的飛越恐龍谷將在7月1日起也陸續加入新夥伴，除了新增到南投紫南宮祈福的異特龍外，還有大家期待的「恐龍實境秀」，每天12：40和15：40熱鬧登場，上演與恐龍追逐遊戲，盛夏旅遊劍湖山瘋恐龍、暢玩水陸設施、大口森呼吸是首選。

小威の海盜村水樂園，有小朋友最喜歡的打水戰的「大船塢」等好玩的水設施，包括神秘滑水道，在渦輪迴旋的「大碗公」、亞洲第一水上巨霸「龍捲風」、全台唯一水上急速自由落體「尖叫無底洞」，還有全台最長600秒鑽石浪，「小威漂漂河」，讓大家在水樂園悠閒度過炎夏。

7月2、3日兩天是劍湖山的古坑鄉親日，設籍古坑鄉鄉民憑身分證或戶口名簿等相關證明，即可享免費入園暢玩劍湖山世界水陸雙樂園，非設籍古坑鄉的同行親友也只要299元，優惠最多4人，歡迎呼朋引伴水陸high兩天！

劍湖山世界今天7月1日起推出三折優惠。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界今天7月1日起推出三折優惠。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 恐龍 古坑

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