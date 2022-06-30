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投票挺台灣美食 Uber Eats將No.1台味送上紐約時代廣場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，票選活動即日起至7月20日，將於7月底將「第一名」台味美食登上美國紐約時代廣場看板，讓國際社會關注台灣美食與文化。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，票選活動即日起至7月20日，將於7月底將「第一名」台味美食登上美國紐約時代廣場看板，讓國際社會關注台灣美食與文化。記者黃筱晴／攝影

疫情之下跟許多民眾每日飲食最切身相關的就是超方便的外送平台了，Uber Eats繼日前啟動台南傳統市場外送，拓展與7大城市、超過700間菜市場攤商合作規模之後，更發現平台上活躍的商家以台式料理餐飲選項最多，佔全平台總餐飲選擇3成多比例。為展現深耕台灣在地市場的決心，Uber Eats宣布啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，即日起至7月20日止，舉辦為期3週的台味爭霸全民票選活動，Uber Eats將於7月底將民眾首選的台味美食華麗登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際社會關注台灣美食與文化，為未來重啟邊境迎接觀光客預先暖身。

除了宣布票選活動開跑，Uber Eats也從平台消費大數據得出最新最有趣的10大熱門台味潮流，包括鹹酥雞在餐期期間平均每24秒就有1人點起來；出乎意料愛吃清蒸肉圓的民眾比油炸肉圓多1倍，且最愛點肉圓的竟然是台北消費者；台北市牛肉麵商家最密集，新北市消費者吃最多牛肉麵；麻辣臭豆腐支持度超越經典脆皮口味，早上10～11點竟然是最多消費者點臭豆腐的時間；珍奶經典不敗，今年1～5月期間平台消費者共點了近160萬杯；滷肉飯是新北市消費者早餐時段首選，到了台北市則變成宵夜必點；網路熱推的米糕店在Uber Eats上單月可賣出近1萬碗；請客、打賭常點的雞排，消費者最愛原味、脆皮、炭烤3大經典口味；自2016年底至今，Uber Eats上累計訂購了近19萬籠小籠包，共超過100萬顆小籠包；銅板價招財食物刈包，台中消費者最愛點，但最受歡迎的刈包商家在新竹。

想要讓自己心目中的最佳台味料理登上國際舞台，趕快至Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」計畫活動官網（https://www.ubereats-for-taiwan.com）投票。

（中）Uber Eats業務副總經理吉慶與（左起）知名YouTuber Ku、HowHow陳孜昊、藝術家蕭青陽、世界麵包冠軍武子靖、安啾，以及關韶文共同站台，力挺最愛的台灣美食。圖／Uber Eats提供
（中）Uber Eats業務副總經理吉慶與（左起）知名YouTuber Ku、HowHow陳孜昊、藝術家蕭青陽、世界麵包冠軍武子靖、安啾，以及關韶文共同站台，力挺最愛的台灣美食。圖／Uber Eats提供
（左起）國際藝術家蕭青陽、Uber Eats業務副總吉慶、世界麵包冠軍武子靖共同揭幕活動網站，投下「台灣美食之光」第一票。圖／Uber Eats提供
（左起）國際藝術家蕭青陽、Uber Eats業務副總吉慶、世界麵包冠軍武子靖共同揭幕活動網站，投下「台灣美食之光」第一票。圖／Uber Eats提供

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