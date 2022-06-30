潘思亮新書「晶華菁華」看福禍皆相倚 堅持將心比心

「全球新冠疫情的艱難，是晶華過去30年遇上危機的總和」，當一家家飯店宣布裁員或關門，潘思亮堅持著「將心比心」的信念，第一時間宣布不裁員，帶領晶華轉型逆勢獲利，成為疫情下全球唯一獲利的國際飯店集團。

在這個時刻，晶華董事長潘思亮發表新書「晶華菁華」，記錄他3次面臨危機時，從成長到重生的經營抉擇與哲思，也讓許多仍處在人生低谷的人們，感受到真摯溫暖的重生的力量。

潘思亮說，世界上最浪費的兩件事，第一是虛度時間，第二是白白浪費了一場危機。「我不會讓危機影響我的心情，反而很確信機會來了」；因此，他帶領著集團走過3次極為重要的轉型，讓晶華轉變再蛻變…

●3度大轉型 晶華蛻變轉機

第一次轉變的時空背景是1998年到2003年的關鍵5年，連遇經營權之戰與接二連三的全球經濟危機，他開啟了台灣「輕資產與重管理」的模式風潮；其中包括2003年的SARS疫情，打開集團對飯店經營的想像，以走出去的「行動」彌補進不來的流失營收；也從「走出去服務客人的經驗」，晶華2005年開始發展館外餐廳。

第二次轉變，要從台灣囝仔買下全球麗晶品牌說起，「Steven Pan(潘思亮英文名)」成了全球飯店業界赫赫有名的人物，他是歷史上第一位收購全球頂級飯店品牌Regent的華人企業家」。而經歷了8年的「單打獨鬥」，2018年，潘思亮在因緣俱足下，選擇結盟英國洲際國際酒店集團，組成全球品牌雙打團隊，聚焦雙方優勢。

在這期間，晶華自創了晶英(Silks)飯店品牌，隔年再創平價設計旅館品牌捷絲旅(Just Sleep)，兩者命名靈感皆出自潘思亮。「晶英是取自象徵東西方文化交流的絲路(silk road)，鎖定文化五星；捷絲旅則以便利、舒適與科技為訴求，一樣享用晶華特色的人文款待。」

●開課不裁員 迎戰嚴酷疫情

第三次轉變則來自2020年開始的全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，邊境管制使得飯店業的國際旅客市場斷炊，潘思亮立即嗅到這不是半年就緩解SARS翻版，而是前所未有的危機。

他當下宣布不裁員，安住員工的心。對外，他為產業向政府發聲，爭取相關從業人員的薪資與教育訓練補助；對內，他擔任「轉型學習長」，內部開設各種課程，每位員工都要上課滿120小時，透過跨部門、跨飯店、跨世代共學。

台北晶華酒店也從此由國際商務旅客需求轉型為城市度假酒店，團隊全年推出高達79個行銷專案，速度與數量是過往的10倍。潘思亮說，「為了維持飯店營運動能，做了非常多有意義的改變，彷彿開了一家新飯店」。

2021年5月，本土疫情爆發，台灣緊急升級三級警戒，禁止餐廳內用後，形同「封城」，晶華面臨9成營收消失的滅頂危機。此時，潘思亮加速將集團小金雞達美樂賣給澳洲最大披薩連鎖業者Domino's Pizza的決策，換取17億元現金，保障員工的工作權與股東權益，累積資糧度過寒冬。

「如果要講到企業經營與人生，我想那一句話會是『認識福禍相倚』，因為明瞭一切皆福禍相倚，是我經營晶華集團30年的『謀生』之道。」

●被老子療癒 父傳將心比心

潘思亮也有他的人生低谷。當30多歲的潘思亮，為了捍衛晶華，與東帝士陳由豪大戰，「在最悶的那幾年，歷經股權保衛戰，借錢接手，正當努力還錢之際，又發生九一一、SARS疫情，25元買的股價變成水餃股」，「處在焦頭爛額的燒腦狀態，心情無比煎熬，我的髮量就是在那段宛如穿越漫長隧道的歲月日漸稀疏， 三十多歲竟自覺有股滄桑之感。」

「幸好，我遇上老子」。他說，「老子形成了一種療癒，也像生命的提醒。」「比起各種操弄、手段，水利萬物的無私，將得到更大力量。」

書中他也提及人生的典範。「在投資領域，我的典範是巴菲特」，他的人生特質與生活方式沒有因為外在的財富、地位有所改變，「財富只是給人多了一些選擇而已。」

在企業經營上，則是日本「經營之聖」稻盛和夫，「秉持著利他之心，朝著自己相信的證道」。

在行走人間，父親是他的偶像。「我走向世界的基因來自於他，他因拆船事業走遍全球，我也因飯店事業走向世界。」父親教會他危機入市的道理，授予他將心比心的處世哲學，也成為他面對逆境的力量。

●推跨界整合 共學解題能力

學習，是潘思亮的lifestyle；他說，「被迫暫停之際，正是進化之時」，因此他透過共學，帶著大家共同創作能解決難題的提案，並不斷在組織注入學習的靈魂。

在學習中，一個個故事觸動了他。他也思索著一個文化融合的經營命題：「難道亞洲只能是美式飯店的那套管理標準？」透過晶華，他找到了「最佳亞洲模式」。

「在東西文化融合的過程，培養晶華人的跨領域、跨地區、跨品牌的整合能力，多年的紮根在最艱困的環境(疫情)開出花朵。」

例如，「晶華美食到你家」如何重現餐廳經典菜？為了美味不失真而有了自建外送車隊，再來，回歸「將心比心」，「思考消費者如何煮製鱈蟹西施泡飯？」書中完整解構了危機中重生、轉機裡新生的種種軌跡。

●晶華啖美食 首揭推薦清單

書中也提及2021年第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」發表會上，晶華軒奪得8盤，主持人蔣雅淇問，若只有一盤可以投票，會選擇哪道晶華美食？潘思亮的回答是：「ROBIN'S吧，因為每個人都可以用最新鮮全食的材料，做出自己覺得最好吃又健康的那一盤。」

常有朋友請他推薦晶華美食，潘思亮也首度在書中公開他的晶華美食名單。

「宴客時，我喜歡搭配晶華軒的晶華水席」，「水席的壓軸當然是晶華軒招牌菜鱈蟹西施泡飯」，「晶華軒主打粵菜港點，我的名單上亦有：滋潤回甘的生磨杏汁燉白肺湯、招牌蜜汁叉燒、蘿蔔絲酥餅、鱈場蟹三吃、海派剉冰，以及我的私房菜蟹肉餅。」

「晶華21樓川滬美饌蘭亭的韭黃鱔柳是一絕，我也很推薦蘭亭的雪菜百頁、東坡肉、紅燒牛尾、松鼠黃魚、野生甲魚湯，和料理鐵人陳建一傳授的麻婆豆腐。」

「ROBIN'S牛排屋的牛排當然沒話說，沙拉吧更是沙拉界的精品，我最想推薦的是ROBIN'S的伊比利豬排，講句真心話，它可是比牛排還好吃的豬排。」

至於老少咸宜的柏麗廳自助餐，「我都是直攻由成功漁港新鮮直送的海鮮台，海鮮湯特別好喝。」

若想吃點簡單美味，他推薦中庭「azie」散發著鍋香的XO醬鮮蝦干貝炒飯、紐約紅油炒手，還有紅到出國巡迴的晶華紅燒牛肉麵與冠軍清燉牛肉麵。

二樓的「上庭酒廊」用奶油烹製的龍蝦堡也是口袋名單；地下三樓的「三燔本家」雖是以壽喜燒出名，也可以點用呈現食材原味的蒸籠蒸，「鱈場蟹三吃更是必點。」