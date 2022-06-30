SOGO相隔16年重返信義區 進駐台北大巨蛋預計2024登場

遠東SOGO終於睽違十年在台再展新據點，日前即傳出SOGO有意進駐台北大巨蛋，今日終於拍板定案，SOGO與遠雄巨蛋公司今日完成簽署商場租賃契約，以「遠東SOGO CITY」為名，在台北大巨蛋營運4.2萬坪商場面積，預計2024年第四季後陸續開幕。這也是SOGO繼2008年10月台北101館結束營業後，相隔16年重返信義商圈。

這幾年面對持續有新百貨商場加入市場搶市，透過新商場挹注業績成長，至今在台只有7家據點的SOGO，實乃有業績無法擴張增長的壓力。隨著信義商圈各大百貨插旗、勢力坐大，立足於東區金三角的台北SOGO，近年也頻頻面對信義區崛起、東區式微的壓力。其實SOGO也曾在2003年插旗信義區，2003年11月當時以太平洋SOGO百貨之名進駐台北101，專營SOGO擅長的美妝，但之後因雙方租金談不攏，2008年10月SOGO台北101館結束營業，也是SOGO首間關閉的台灣分店。

如今信義區百貨扛壩子新光三越也搶進東區進駐Diamond Tower展店預計今年底開幕，SOGO也預計在2024年重返信義區，雖然進駐大巨蛋距離信義商圈百貨蛋黃區仍有一小段距離，但至少能透過展店，但來業績成長動能。

台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，「遠東SOGO CITY」商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道商場等共計約42,000坪，均由遠東SOGO經營。