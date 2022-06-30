遠東SOGO睽違十年再展新店 進駐大巨蛋商場2024年營運

遠東SOGO與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4.2萬坪的商場，將成為台北市最大量體的購物中心，亦將結合大巨蛋體育館打造提供消費者優質購物、餐飲體驗、休閒娛樂的新地標「遠東SOGO CITY」，這也是遠東SOGO睽違十年在台再展新店。

遠東SOGO表示，台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道商場等共計約42,000坪，均由遠東SOGO經營。

遠東SOGO與遠雄巨蛋雙方，歷經超過一年的現勘、溝通與磨合，完成簽約後，未來「遠東SOGO CITY」各區商場，預計於2024年第四季後陸續開幕。

遠東SOGO表示，「遠東SOGO CITY」將不同於過去傳統的百貨公司模式，消費者在這個台北市最大的購物空間，可望結合大巨蛋體育文化園區內廣場、休閒設施與林蔭，增加更多的互動，及不同以往的消費體驗。

遠東SOGO也說，未來「遠東SOGO CITY」不僅將結合東區、信義區及全台至大巨蛋體育館參加活動的人潮，刺激民生消費，讓消費者充分享受休閒、社交、美食與購物樂趣，更同時帶動週邊諸多產業發展、促進景氣繁榮，更創造無數就業機會。