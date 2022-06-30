即起免費包棟玩！古蹟旅館網美風「airC&C」新開張

今年夏天最夯的打卡地標現身了，這是位在大稻埕的古蹟旅館「airC&C」，即起全新開張，有歐式調飲BAR、網美系沙發、最萌店貓，重要的是，這裡只抽不賣，揪團搶免費包棟得趁現在。

這是黑松旗下氣泡飲品牌C&C的新創舉，今夏特別為學生族群量身規劃FUN暑假提案，翻玩大稻埕古蹟旅館，打造最夯打卡地標「airC&C」潮流風格民宿。除了一次備齊所有宅度假必備元素，還有最萌店貓歐胖隨機現身。即日起開放官網登記報名，同學湊齊6位(含)以上好友，揪團卡位搶airC&C，就有機會免費入住。

C&C改造的大稻埕古蹟旅館「OrigInn・Space」，結合異國主題空間設計，並融入大稻埕文化概念。一樓大廳規劃歐式街角調飲吧，木紋吧台、懸吊植栽、暖黃串燈打造的滿滿歐洲街頭氛圍，現場提供四款C&C水果氣泡獨家特調，可拿著C&C特調前往慵懶感滿滿的沙發區，或者帶有率性街頭感的立吧區，搭配大廳mini bar提供的可樂果、卡迪那等零食，不管是與好友輕鬆聊天還是獨自放空耍廢，都是絕佳選擇。

airC&C每個角落都是美拍打卡區，從民宿復古的木門門面、門前配色活潑的C&C專屬自販機、網美級C&C調飲，以及大廳各區都好拍。

如果沒法住也別氣餒，airC&C每日另開放限定時段，讓非住客的消費者也能入場體驗，只要在一樓大廳區域完成C&C拍照任務，還能獲得精美品牌贈禮；周末再加碼免費兌換C&C特調活動，期間至現場「C&C販賣機」購買任一瓶黑松C&C產品，完成指定任務即可獲得每日限量C&C特調飲品。