免費試吃亞尼克！限時5天品嚐「焦糖鹽之花生乳捲」

父親節即將到來，「亞尼克」以父親的「至理名言」為概念，將北海道奶霜搭配「名鹽」，推出「焦糖鹽之花生乳捲」，並將於7月1日起，舉辦「快閃試吃活動」，讓民眾搶先品嚐新品。另外亞尼克也推出6款父親節蛋糕，陪伴爸爸們度過佳節，並可享指定口味預購88折的優惠。

亞尼克本次推出的「焦糖鹽之花生乳捲」，選用給宏得鹽之花（Guerande），以及法國依思尼焦糖、AOP認證奶油，搭配上北海道奶霜，製作成圓潤甘甜並具有成熟鹹度尾韻的焦糖奶霜，再以巧克力酥菠蘿、泡芙蛋糕相襯，帶來多層次的風味變化，每條465元。同時亞尼克也網羅父親們的各種名言，精選10句金句於YTM限時登場。另外在7月1、8、15、22、29日下午4點至6點，分別於台北車站、忠孝復興、南勢角、中山國中、景安YTM站點，將舉辦快閃試吃活動，當下購買焦糖鹽之花生乳捲，還可享439元限時嘗鮮優惠價。

自7月1日起，亞尼克也將推出6款父親節蛋糕。新品「芒果富豪」以芒果奶霜搭配泡芙蛋糕，還有在欉黃愛文芒果及熱帶水果餡，充滿熱情氣息，7吋1,488元。「沙哈公爵」則是將比利時苦甜巧克力慕斯、巧克力蛋糕與可可粉搭配，展現出深層苦甜風味，6吋988元、8吋1,488元。至於「翹鬍子偶爸爸」則是以父親形象為基礎的大型生乳捲，6吋888元，8吋1,288元。