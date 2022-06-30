Roger Dubuis進軍古德伍德速度節 新款單擺輪腕表超搶眼

節慶、嘉年華、大型的活動總是讓人興奮，尤其各種跟汽車相關的活動，又帶來了不同的動力可能與生活風格。高級鐘表品牌羅杰杜彼宣佈正式成為英國古德伍德速度節（Festival of Speed）的官方合作夥伴，並推出新款的Excalibur Spider Huracán單擺輪腕表，蓄勢待發、活力四射。

於英國西薩塞克斯郡（West Sussex）古德伍德莊園（Goodwood House）舉行的古德伍德速度節，內容涵蓋了未來實驗室、森林拉力賽、米其林超級跑車展區、米其林超級跑車競速賽、F1 paddock一級方程式圍場、車手俱樂部、GAS競技場、航空展覽...展現出豐富面向的動力生活風格可能。

由於Roger Dubuis先前已與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門與Pirelli倍耐力密切合作，本次由於Roger Dubuis成為古德伍德速度節（Festival of Speed）的官方合作夥伴，品牌再結合三方特色、推出了一只Excalibur Spider Huracán單擺輪腕表，並賦予鮮豔、活力的高張色彩；蜂窩狀網柵、與機芯形狀結合的六角形儀表板、與汽車引擎高度相似的雙發條盒與12度傾斜擺輪，是RD 630自動上鍊機芯的特色，也自Huracán GT3 EVO2超級跑車中得到靈感、變形再升級。