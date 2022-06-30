史努比也懂綁月老紅線？BOSS七夕限定系列注入東方文化

時尚腳步總是走得比別人快一些，農曆雖然才進入六月，但七夕情人節相關商品已經輪番上市。繼年初以大規模煥新企劃發布了全新logo和品牌標誌色之後，BOSS持續宣揚「Be Your Own BOSS」品牌信念，勇敢無畏地擁抱愛、歌頌友誼。近日更全新推出今年七夕情人節系列，並以經典的史努比漫畫為主題，打造BOSS X PEANUTS七夕限定聯名商品，將這部風靡全球各世代的查爾斯舒爾茨(Charles Schulz)知名著作結合品牌年輕率性的風格，表現永恆、深切的愛情與友情。

BOSS以全新logo精緻繡徽作為BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列的設計主軸，並將漫畫中主要角色查理布朗、史努比及好友們以生動的刺繡工藝與之結合，其中還可以看到東方味十足的姻緣紅線、代表美好愛情與純粹友誼的荷花元素，注入中西文化混搭的驚喜。此系列提供了印花T恤、Polo衫、連帽T恤、Polo連身裙、可當洋裝穿的長版T恤等等，有白色、粉紅、黑色等色系，並且大多數單品都為中性剪裁的男女同款，即日起於全台BOSS專門店正式發售。 其中還可以看到東方味十足的姻緣紅線、代表美好愛情與純粹友誼的荷花元素，注入中西文化混搭的驚喜。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列Polo衫，5,300-6,200元。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列T恤與Polo衫，5,300元-6,200元。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列粉紅logo與印花款4,400元-7,900元。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列連帽短袖運動衫，8,900元。圖／BOSS提供 BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列印花T恤5,300元，Polo衫6,200元。圖／BOSS提供