聽新聞
test
0:00 / 0:00
史努比也懂綁月老紅線？BOSS七夕限定系列注入東方文化
時尚腳步總是走得比別人快一些，農曆雖然才進入六月，但七夕情人節相關商品已經輪番上市。繼年初以大規模煥新企劃發布了全新logo和品牌標誌色之後，BOSS持續宣揚「Be Your Own BOSS」品牌信念，勇敢無畏地擁抱愛、歌頌友誼。近日更全新推出今年七夕情人節系列，並以經典的史努比漫畫為主題，打造BOSS X PEANUTS七夕限定聯名商品，將這部風靡全球各世代的查爾斯舒爾茨(Charles Schulz)知名著作結合品牌年輕率性的風格，表現永恆、深切的愛情與友情。
BOSS以全新logo精緻繡徽作為BOSS X PEANUTS七夕限定聯名系列的設計主軸，並將漫畫中主要角色查理布朗、史努比及好友們以生動的刺繡工藝與之結合，其中還可以看到東方味十足的姻緣紅線、代表美好愛情與純粹友誼的荷花元素，注入中西文化混搭的驚喜。此系列提供了印花T恤、Polo衫、連帽T恤、Polo連身裙、可當洋裝穿的長版T恤等等，有白色、粉紅、黑色等色系，並且大多數單品都為中性剪裁的男女同款，即日起於全台BOSS專門店正式發售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言