快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶酒新選擇 來自中歐的愛斯台茶加味酒登台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
斯洛伐克愛斯台茶加味酒迷你酒6瓶入禮盒780元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
斯洛伐克愛斯台茶加味酒迷你酒6瓶入禮盒780元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

致力推廣世界各地特色酒款的英蓋爾精品洋酒，近期特別引進來自斯洛伐克的愛斯台茶加味烈酒，使用高山山脈融雪作為水源，搭配嚴選印度阿薩姆紅茶及特有天然草本植物，獨特的風味表現，提供給喜愛茶酒的消費者不一樣的選擇。

來自中歐內陸國家斯洛伐克的愛斯台茶加味酒TATRATEA，酒廠坐落於斯洛伐克與波蘭的邊界山脈下，擁有絕佳優美的地理環境，茶加味酒是流傳於當地人將煮沸的水倒在茶本植物上，並加上蜂蜜、大蒜、酒液後調製而成俗成為「茶」的烈酒，由愛斯台酒莊創辦人與斯洛伐克著名調酒師Marian Beke，共同改良研發出最佳配方，賦予與眾不同的特殊風味。

英蓋爾精品洋酒此次共引進6款不同風味的愛斯台茶加味酒，包括原味、水蜜桃、椰子、森林水果、柑橘類、原味與帶有莓果和高山植物香氣的「豪放不羈」等風味，酒精度從22%至72%，選擇相當豐富，像是水蜜桃風味添加白茶和桃子萃取物後，有著新鮮的黃金水蜜桃和金桃果乾的芳香，同時也散發著白茶的香氣，入喉後則有蜂蜜酒的氣息，香氣相當優雅細膩，無論是純飲或是用來作為調酒基底都相當適合。

除了700毫升的標準瓶裝版之外，英蓋爾精品洋酒也推40毫升、6入一組的迷你酒禮盒，讓嘗鮮的消費者可以一次品飲到6款不同風味，即日起皆於英蓋爾官網與台中旗艦門市正式開售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

斯洛伐克愛斯台茶加味酒柑橘類口味950元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
斯洛伐克愛斯台茶加味酒柑橘類口味950元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英蓋爾精品洋酒此次引進6款不同風味的愛斯台茶加味酒，包括原味、水蜜桃、椰子、森林水果、柑橘類、原味與帶有莓果和高山植物香氣的「豪放不羈」等風味，選擇相當豐富。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英蓋爾精品洋酒此次引進6款不同風味的愛斯台茶加味酒，包括原味、水蜜桃、椰子、森林水果、柑橘類、原味與帶有莓果和高山植物香氣的「豪放不羈」等風味，選擇相當豐富。圖／英蓋爾精品洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

斯洛伐克 蜂蜜 波蘭

延伸閱讀

拉拉山水蜜桃上市 梅雨季影響產量但品質不變

拉拉山水蜜桃產量減 價格凍漲拚促銷

趙少康質疑斯洛伐克訪團身分 副議長：公職身分訪台

外交部公布斯洛伐克副議長信 證明訪團公職身分來台

相關新聞

遠東SOGO睽違十年再展新店 進駐大巨蛋商場2024年營運

遠東SOGO與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4.2萬坪的商場，將成為台北市最大量體的購物中心...

即起免費包棟玩！古蹟旅館網美風「airC&C」新開張

今年夏天最夯的打卡地標現身了，這是位在大稻埕的古蹟旅館「airC&C」，即起全新開張，有歐式調飲BAR、網美系沙發、最萌...

免費試吃亞尼克！限時5天品嚐「焦糖鹽之花生乳捲」

父親節即將到來，「亞尼克」以父親的「至理名言」為概念，將北海道奶霜搭配「名鹽」，推出「焦糖鹽之花生乳捲」，並將於7月1日...

Roger Dubuis進軍古德伍德速度節 新款單擺輪腕表超搶眼

節慶、嘉年華、大型的活動總是讓人興奮，尤其各種跟汽車相關的活動，又帶來了不同的動力可能與生活風格。高級鐘表品牌羅杰杜彼宣...

史努比也懂綁月老紅線？BOSS七夕限定系列注入東方文化

時尚腳步總是走得比別人快一些，農曆雖然才進入六月，但七夕情人節相關商品已經輪番上市。繼年初以大規模煥新企劃發布了全新lo...

暑期人流復甦 桃園3商場夏日檔集客動作頻頻

迎接暑假檔期百貨商場活動也活躍起來，夏日優惠、新櫃進駐、全新打卡空間一一推出，在炎炎夏日打造一站式涼夏遊逛行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。