茶酒新選擇 來自中歐的愛斯台茶加味酒登台

致力推廣世界各地特色酒款的英蓋爾精品洋酒，近期特別引進來自斯洛伐克的愛斯台茶加味烈酒，使用高山山脈融雪作為水源，搭配嚴選印度阿薩姆紅茶及特有天然草本植物，獨特的風味表現，提供給喜愛茶酒的消費者不一樣的選擇。

來自中歐內陸國家斯洛伐克的愛斯台茶加味酒TATRATEA，酒廠坐落於斯洛伐克與波蘭的邊界山脈下，擁有絕佳優美的地理環境，茶加味酒是流傳於當地人將煮沸的水倒在茶本植物上，並加上蜂蜜、大蒜、酒液後調製而成俗成為「茶」的烈酒，由愛斯台酒莊創辦人與斯洛伐克著名調酒師Marian Beke，共同改良研發出最佳配方，賦予與眾不同的特殊風味。

英蓋爾精品洋酒此次共引進6款不同風味的愛斯台茶加味酒，包括原味、水蜜桃、椰子、森林水果、柑橘類、原味與帶有莓果和高山植物香氣的「豪放不羈」等風味，酒精度從22%至72%，選擇相當豐富，像是水蜜桃風味添加白茶和桃子萃取物後，有著新鮮的黃金水蜜桃和金桃果乾的芳香，同時也散發著白茶的香氣，入喉後則有蜂蜜酒的氣息，香氣相當優雅細膩，無論是純飲或是用來作為調酒基底都相當適合。

除了700毫升的標準瓶裝版之外，英蓋爾精品洋酒也推40毫升、6入一組的迷你酒禮盒，讓嘗鮮的消費者可以一次品飲到6款不同風味，即日起皆於英蓋爾官網與台中旗艦門市正式開售。

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