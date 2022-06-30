暑期人流復甦 桃園3商場夏日檔集客動作頻頻

迎接暑假檔期百貨商場活動也活躍起來，夏日優惠、新櫃進駐、全新打卡空間一一推出，在炎炎夏日打造一站式涼夏遊逛行程。

大江購物中心特別打造一座森林系室內休憩空間，寬敞舒適的環境搭配流水鳥鳴聲，讓消費者走進百貨商場遊逛避暑。即日起至7月10日推出「SUN一夏」檔期，主打涼夏家電、消暑小物及甜點輕食，小家電消費滿5千元現抵200元、大家電消費滿萬元現抵400元，App會員消費滿額還可獲得來店禮100元電子現金券。並集結50家以上餐飲品牌推出聯名卡友消費滿千元贈送120元優惠活動。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，隨著疫情趨緩加上孩童施打疫苗普及化，家庭客層的消費族群外出購物的意願相對增加，能帶動百貨商場整體買氣。「雷神索爾：愛與雷霆」也將在暑假上映，皆有助於吸引人潮、為業績助攻。

GLORIA OUTLETS華泰名品城精品陣容再下一城，精品Outlet新進駐品牌包括VERSACE、BALLY進駐，並擴大既有品牌KENZO、PUMA營業面積，以及New Balance改裝新登場，搶攻暑假人潮與商機。另外，向來以美式復古場景為特色的場域空間又換上螢光霓虹新裝，也間接呼應最近真人版《芭比》大量炫目螢光色彩服裝的電影話題。