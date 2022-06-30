復刻私釀傳奇 格蘭利威12年黑市聖水二代限量回歸

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），繼去年推出「原創系列」第一篇章「黑市聖水」後，不僅席捲全台掀起話題旋風，更成為一瓶難求的夢幻逸品。今年格蘭利威再度推出「12年黑市聖水二代限量版」，以1824年獲頒第一張合法釀酒執照為設計靈感，將釀酒執照幻化為外盒包裝設計，更進一步升級橡木桶的運用，以初次裝填波本桶與初次裝填歐洲橡木桶的雙桶熟成工藝，進階詮釋兩世紀前原創的斯佩賽經典花果香。

延續第一代「黑市聖水」的私釀傳說，黑市聖水二代故事推演至1824年，受到英王喬治四世的鼓舞，格蘭利威創辦人喬治史密斯獲頒格蘭利威區第一張合法釀酒執照，他的無比勇氣與製酒堅持，奠定了格蘭利威「創新出眾，不變初衷」的品牌精神，亦定義了威士忌之都斯佩塞區的經典標竿花果香風味。

格蘭利威12年黑市聖水二代限量版以「合法釀酒執照」，展開原創系列的第二篇章，維持一代渾厚的48%酒精濃度，全面升級橡木桶的選用，採用雙重初次橡木桶熟成——美國波本橡木桶與歐洲橡木桶，復刻兩世紀前原創的經典風格，重現優美的花果香。具有清新香甜的蜜桃、草莓果醬交織肉桂香氣，入口後細緻的蜂蜜香甜陣陣襲來，隨之而來的是香草、榛果的迷人氣息，揉合些許甘草風味，絕妙甜美尾韻，縈繞著絲縷辛香。

黑市聖水二代限量版瓶身造型，取自第一瓶格蘭利威，復刻近兩百年前寬廣厚實的瓶身，更透過瓶口封條上The Origninal Story（原創系列）的字樣，彰顯品牌創辦人的製酒初心，酒標則以首張合法釀酒執照的概念設計，伸展至外盒包裝，呼應跨越兩世紀的品牌歷史。

向來獨厚台灣市場的格蘭利威，也採用同樣的執照概念新創台灣專屬的環保提袋，隨瓶附贈的原創提袋採用高科技專利環保材質「泰維克Tyvek®」，具有超輕、抗撕耐用、防水等優點，是新型的應用材料；其類似紙張輕薄復古的特色，也向19 世紀的私釀歷史致敬，再度呼應格蘭利威創辦人以無比勇氣以及製酒堅持開啟無限可能的創新精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康