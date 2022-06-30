林志穎嬌妻陳若儀難得露面 「中空裝」辣秀好身材

精品運動選品品牌ASPORT舉行了秋冬媒體預覽會，特別邀請到林志穎嬌妻陳若儀擔任嘉賓，平常就是品牌大粉絲的她，以一身LANSTON桃紅色拼接內衣搭配緊身褲現身，大秀纖細身形。

睽違兩年再次出席公開活動，陳若儀說自己其實很緊張，剛好老公也有別的站台活動，兩人前天聊到此事對方還特別安撫她的情緒：「他就是一派老神在在，畢竟是前輩嘛！我跟他比算是新人，那麼久沒有出席活動真的是蠻緊張的。」她透露老公雖然建議她想講什麼就講什麼，但是她還是會較為謹慎，避免自己的發言影響到對方。

陳若儀擁有讓人稱羨、吃不胖的好身材，她說自己不會忌口，但是會注意身體的變化做調整：「人生如果一味只為了漂亮所以這個不能吃、那個不能吃，這樣很不快樂。我還是會吃炸雞、甜點，但是如果發現身體狀態不好，就快點健身、運動。」平常她最愛散步、去健身房做滑步機，她也大讚ASPORT引進的衣服都很時尚，「如果穿健身也能穿得很漂亮，這會讓你更想要動起來。」

ASPORT秋冬系列除了網羅幾大時尚機能服飾的最新設計，包含陳若儀示範的LANSTON，新一季延續品牌標誌性異材質拼接及色塊反光細節，打造高級簡約的優雅質感，拼接雙色的內衣亮眼又顯瘦，緊身褲側面的網紗細節更是性感有型。選用法國、義大利紡織廠頂級彈性面料及 OEKO-TEX®認證環保無毒材料的DAQUÏNI，主打絲綢般柔滑的穿著體驗，本季特選入限量新色像是駝色等款式單品，豐富選擇性。

如果喜歡網球風格的人，可以選擇以源自義大利與瑞士的八面彈(eight-way stretch)高機能面料與版型結合高級時裝元素的紐約頂級奢華運動品牌MICHI，本季選入TENNIS COLLECTION，以排汗速乾的經典機能面料打造「健身戰袍」，收邊的設計也相當搶眼，超模坎達爾珍娜最愛的ALO YOGA也不斷推出以環保概念創新布料打造的新品。