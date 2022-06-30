好看超百搭！十大人氣素T品牌讓你怎麼穿都有型

穿搭好朋友

夏天出門上班上課，不想穿得太複雜太熱，又想穿搭有型該怎麼辦？一件百搭的素T就是你的好朋友，不管想走休閒風、韓風，或是想戰鬥一點凸顯健身成果，素T都可以做到，融入不同穿搭風格中不違和。今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看看有哪些網友超推的人氣素T品牌吧！

Image Source：facebook／TaiChi 素T專賣

No.10 Check2Check

由網紅森田創辦的電商平台Check2Check，最初是從代購起家，平價時尚的品牌風格，一直都在學生族群間擁有高人氣，旗下推出的素T品項內裡採用包邊設計，更耐穿耐洗，有粉絲大推這家：「彈性舒適滿分」、「全部顏色都很好看不挑膚色」。

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No.9 lativ

「平價」與「高品質」是 lativ自我要求的兩項堅持，這家網路原生的服飾品牌在台灣創辦，旗下產品也從台灣人的日常著用出發，因應台灣潮濕、悶熱的夏季氣候，開發出快乾棉系列產品，強化吸濕、排汗，不少穿過的顧客都認證：「素T好穿又涼」、「夏天也穿得住沒問題」。

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image source: lativ

No.8 United Athle

喜歡穿素T的大家一定對United Athle不陌生，這家來自日本的紡織品牌，是網路上CP值的代名詞，實惠的價格可以買到適合不同身型、厚度需求的素T，有回頭客特愛它的厚磅規格，指定要買：「真的很能防激凸」、「跟軍風古著也很搭！」

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No.7 Bread & Boxers

瑞典的經典素T品牌Bread & Boxers認為，基本的單品，更有能力襯托出自我風格，著重質感與優異剪裁的特性，讓它受到廣大健身族群的喜愛，合身版型很能展現身材優勢，有人分享：「尤其是胸肌特別凸顯」、「領口不容易變型很適合旅行塞一件進行李箱。」

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No.6 Champion

來自美國紐約，同樣身為經典品牌的Champion，除了廣受好評的背心球衣、帽T等運動系列產品以外，旗下素T也是許多人衣櫃裡不可或缺的基本款單品，休閒寬鬆的版型不論日常外出或是居家都很合用，有網友就提到自己骨架比較大：「穿美版剛剛好」、「很輕鬆舒適。」

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image source: Champion

No.5 MUJI無印良品

超好逛的無印良品，有名的品項從零食、化妝水到帆布鞋，可謂不勝枚舉，極簡認真的風格也反映在服裝產品上，許多網友到店試穿的第一印象是材質觸感較粗厚、硬挺，因此也有人建議：「覺得是素T當中比較適合單穿的」、「Oversized的穿搭也很好看。」

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No.4 C.L.A.P

相對於現代主流的快時尚，C.L.A.P想傳達品牌理念則是「慢經典」，這家在地品牌堅持服飾在台灣生產，在簡單的黑白、灰階衣著中，注入滿滿細節，透過布材、衣長、領口等各處的細膩變化，打造出適合各種身型的素T，有顧客大推：「重磅版超級顯瘦」、「每天都想穿！」

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No.3 JERSCY

同樣是專注在素T上的品牌，JERSCY也是出身台灣，這個由紡織背景的設計師們成立的品牌，著眼在素T呈現的極簡風格，和它自帶的時尚感上，有不少穿搭苦手的男生都說，只要簡單穿上它，再加一件牛仔褲：「俐落乾淨就很好看」、「是我相見恨晚的一件素T！」

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No.2 Taichi

Taichi品牌名取自「太極」諧音，象徵如同黑白兩色的太極圖一樣，可以衍生出適合各種人、各種穿衣風格的產品，為了區分各種版型，旗下素T都有其獨特命名，例如知名的盔甲、飛魚、馬克系列等等，作工品質獲得不少網紅青睞：「拍片拍照都好看」、「穿起來修身，是日常必備！」

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No.1 UNIQLO

台灣人再熟悉不過的UNIQLO，以日常感的舒適穿搭擄獲了不少死忠鐵粉，旗下的「UT」系列商品幾乎是人手一件，不管是圓領或是寬版系列、基本的黑白到沉穩質樸的大地色系都有各自的擁戴者，也興起一股包色潮流，大部分的粉絲回饋都一致同意它：「磅數夠、不易變形」、「是膠囊衣櫥的必備元素！」

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image source: UNIQLO

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月28日至2022年06月27日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人氣素T品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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