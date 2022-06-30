對抗口罩妝！亞曼尼、YSL粉底全面升級強化保濕抗脫妝
口罩持續戴，但隨著氣溫變得悶熱，許多上班得要化妝的女性們，都會面臨口罩下的妝榮，會容易脫妝、出油等困擾，因此讓粉底選擇更為重要。GIORGIO ARMANI雅曼尼全新推出超持妝絲絨水慕斯粉底，更強化持妝效果，能夠防水防汗與耐熱；YSL也新推出恆久完美無瑕持妝粉底，強調乾肌油肌不脫妝。
亞曼尼新升級的超持妝絲絨水慕斯粉底，具有24H超時持妝科技，讓肌膚出油後不溶妝，反而散發高級奶油光，防水、抗汗、零沾染，搭配超輕潤精華油，讓質感更服貼滑順，無瑕柔焦科技採用偏光遮瑕，能夠隱藏瑕疵，針對亞洲人的膚色，共推出12款色選，讓每個女人都可以找到自己的超持妝絲絨水慕斯粉底。
YSL同樣升級推出恆久完美無瑕持妝粉底，擁有SPF39、PA+++的防曬，不管是乾性、油性肌膚，都能做到持久完美不脫妝，採用先吸油再補水，搭配吸油微粒與玻尿酸補水分子，讓肌膚油水平衡，以及奈米遮瑕光感粒子，讓肌膚以輕盈妝感，卻能遮去瑕疵，還有77%保養精華，包括紅藻萃取的植物性氨基酸，讓肌膚有能量與透亮發光，全系列共11色。
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