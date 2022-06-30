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7月4日限定！FRIDAYS豬排買一送一、德州鮮切牛排肋眼半價
為慶祝7月4日美國國慶日，開展餐飲集團旗下三大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排、及LillA分別推出碳烤豬肋排優惠、牛排半價與美式熱狗堡組合餐。超狂優惠邀請民眾到美式餐廳吃好料，體驗輕鬆愉悅地的美式用餐氛圍，一同歡慶美國國慶。
TGI FRIDAYS於7月3日（日）及4日連續兩天，分別推出「點肋眼牛排，招待半份炭烤豬肋排」及「炭烤豬肋排買一送一」活動，於全台15間餐廳快閃限定。7月3日內用點購肋眼牛排，即送價值690元半份炭烤豬肋排；7月4日美國國慶當日，內用點購炭烤豬肋排，享買一送一優惠。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排以明星餐點「肋眼牛排」為號召，推出饕客好評第一的餐點——肋眼牛排半價優惠，鎖定喜愛鮮嫩牛排的客群，一同為美國國慶日慶祝。
7月4日推出「肋眼牛排半價優惠」及「生啤酒、瑪格麗特及單杯精選葡萄酒買一送一」雙優惠，為歡慶的氣氛加成。凡來店內用點購12oz.肋眼牛排（搭配指定單一配菜）享半價優惠，價值1,700元的肋眼牛排，不到千元的價格就能輕鬆品嚐；酒類飲品包含生啤酒、瑪格麗特、及單杯精選葡萄酒，當天享買一送一，喜愛肋眼牛排及享受暢飲的民眾絕對不能錯過與Texas Roadhouse一同為美國同慶的美好小確幸。
第一年加入這場同歡盛事的現代美式餐廳LillA，將歡慶的氛圍提前至整個周末，邀請民眾在炎炎夏日來到充滿南加州活力風情的環境中，享用一頓專屬的美味套餐。7月1日（五）至7月3日（日）連續三天推出美國國慶限定「街頭熱狗組合餐」，香噴噴的熱狗堡，配上沁涼啤酒或150毫升葡萄酒，敲響美好周末的開始。
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