台灣美食誰第一？ 網紅、球星邀你投票

鹹酥雞、牛肉麵與臭豆腐，哪道台灣美食最好吃？外送平台Uber Eat將舉辦「10大美食投票」，30日邀請了知名設計師蕭青陽、世界麵包冠軍武子靖與網紅HowHow、關關、安啾與酷Ku分享自己的口袋美食。正在馬來西亞比賽的台灣羽球球后戴資穎與東奧羽球男雙金牌李洋、王博麟也跨洋錄製影片分享食趣。

10大美食齒頰留香

Uber Eat選出的10大美食分別為鹹酥雞、肉圓、牛肉麵、麻辣臭豆腐、珍奶、滷肉飯、米糕、雞排、小籠包與刈包。蕭青陽首先分享說，其實每一項食物都充滿不同回憶，很難選擇，但最後他決定選小籠包，尤其是薄皮的小籠包還可以喝內餡的湯。

武子靖則笑說，他最喜歡雞排，在國外旅行才發現台灣人能把雞胸肉料理得如此好吃。在馬來西亞比賽的戴資穎也抽空錄製影片說，她在國外比賽最喜歡黑糖鮮奶為基底的珍珠奶茶；黃金男雙「麟洋配」的李洋說自己喜歡刈包，「花生粉與瘦肉都要多一點、不要香菜！」王博麟則推薦滷肉飯配酸黃瓜。

炸臭豆腐配泡菜

現場也邀請網紅分享自己最愛吃什麼，百萬訂閱Youtuber陳孜昊（HowHow）最愛珍奶，關關喜歡牛肉麵，即使現在戴牙套也還是要吃；安啾則喜歡小籠包。最後，身為法國人的酷Ku卻說自己喜歡臭豆腐，讓全場都非常驚訝，他不好意思的說，也不是一開始就喜歡吃，但吃久了就能體會臭豆腐的美好，「臭豆腐一定要炸的，配台式泡菜！」。

Uber Eat表示，即日起至7月20日，可以到「挺台灣美食之光前進世界」活動網站，登入個人臉書帳號進行投票，分享最喜歡的在地美食。十大美食會先在台北101大樓看板登出，票選第一的美食將會在7月底於美國紐約時代廣場指標看板亮相，讓全世界都能看到台灣的美食與文化。

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