療癒一夏！百貨商場台日人氣甜點新櫃報到

百貨商場在暑假前引進許多新櫃，當中不乏能吸引民眾延長停留時間的甜點新櫃。

來自新北板橋的CY.WPatisseries，從個人工作室、小規模工作室到去年板橋雙十門市開幕，是品牌第一家實體店面，在google評價平均有4.5顆星。現在，CY.WPatisseries進駐京站時尚廣場B3食樂大道，也是品牌全台獨家百貨首櫃，京站店相較街邊店多了常溫蛋糕展示跟動物餅乾禮盒，同時也提供顧客A門市訂貨，B門市取貨的便利性。

CY.WPatisseries主打低糖低油且無負擔甜點，全店使用天然食材，堅持不加化學添加物，找回食物的原味。招牌甜點為「巴斯克乳酪蛋糕」，以及口感層次豐富的「秋天」，伯爵慕斯搭配新鮮青蘋果果餡，中間夾入手指蛋糕、牛奶巧克力脆餅，外層焦糖淋面，層層堆疊的茶香口味，搭配酸甜的青蘋果餡。

來自新竹的「Mum,Mum饅饅好食」，以堆滿層層新鮮水果的切片蛋糕為主打，近來展店主力多放在進駐百貨商場，7月1日起進駐桃園大江購物中心推出快閃店，7月1至3日連續三天，推出全品項買三送一、每日限量50份。大江購物中心即日起至7月10日的夏日檔期，特別集結館內50家以上的餐飲品牌推出大江玉山聯名卡友專屬回饋，刷卡結帳單筆消費滿千元即可獲得120元電子現金券。

日本北海道人氣冰淇淋「CREMIA」首度快閃百貨商場，7月1日起於巨城5樓登場，招牌為北海道原產鮮奶油製成濃郁波浪紋牛奶冰淇淋、搭配白色戀人餅乾甜筒的經典口味。另外，7樓還有超萌法鬥雞蛋糕「犬首燒」、來自汐止人氣肉桂捲「職男的捲店」、經典美式軟餅乾「Cookie Master」等甜點快閃。