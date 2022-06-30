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華航諾富特飯店重新開幕推住房優惠　Buffet買一送一

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀。記者黃仲明／攝影

華航諾富特飯店為期388天的防疫任務已圓滿達成，協助逾萬名機組員檢疫完成飛航任務，依防疫規範靜置並進行大規模清消後，於今天（30日）推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，除打造全新多元的親子遊憩空間外，更推出台幣2288元入住標準客房及品坊西餐廳買一送一的超級回饋，歡迎大家一同登機啟航。

華航諾富特飯店表示，為了重啟營運，特別攜手大魯閣旗下來自日本最受歡迎的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題打造遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，兼具教育性、娛樂性，讓小寶貝們入住期間都能夠安全嬉戲、快樂玩耍；不僅小寶貝玩得開心，時尚舒適的住宿空間、精心規劃的休閒設施包括泳池區、蒸氣室、烤箱、24小時健身房等，同時也能滿足各位旅客的度假期待，盡享休閒時光。

凡於華航諾富特官網（novoteltaipeiairport.com）訂房，即可以台幣2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀，房客再加價一元就能享用品坊西餐廳早餐，飯店同時提供1位16歲以下孩童與家人同住加床及早餐免費，並且贈送2張A12-A19機場捷運一日無限搭乘券（送完為止）以及新光影城購票優惠及萬國通路行李箱75折優惠券。

此外，品坊西餐廳也推出「生猛海鮮季」，有漁港新鮮直送的各式海鮮，厚切生魚片可以品嚐飽口的新鮮滋味，還可製作泰式酸辣海鮮湯，小卷、鮮蚵隨您加，讓民眾盡情享用當季肥美海鮮。

品坊西餐廳平日午餐價格為台幣880+10%、平日晚餐及假日午晚餐價格為台幣1150+10%，6/30至7/15期間可享買一送一，7/16至7/31享第二人半價優惠，提前預約訂位每人皆加碼贈送極品佛跳牆一盅，由40年粵菜歷練的中餐主廚-鍾安富以金華火腿、老母雞、後腿肉等熬煮8小時的港式上湯製作，湯頭清爽淨透，在夏日享受格外爽口。

7/1至7/14入住可使用桃園住宿金搶先用活動，可現折1000元，7/15之後入住也可使用國旅補助現折1300元，旅遊補助資訊可至觀光局查詢，專案詳細內容請至華航諾富特官網查詢。

華航諾富特飯店重啟營運，攜手大魯閣旗下來自日本的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題打造仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，讓小寶貝們入住期間安全玩耍。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店重啟營運，攜手大魯閣旗下來自日本的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題打造仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，讓小寶貝們入住期間安全玩耍。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，品坊西餐廳至7月15日享買一送一優惠，提前訂位加碼贈送每人極品佛跳牆一盅。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，品坊西餐廳至7月15日享買一送一優惠，提前訂位加碼贈送每人極品佛跳牆一盅。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店重啟營運，攜手大魯閣旗下來自日本的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題打造仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，讓小寶貝們入住期間安全玩耍。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店重啟營運，攜手大魯閣旗下來自日本的「遊戲愛樂園」，以「萌獸樂園」為主題打造仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，讓小寶貝們入住期間安全玩耍。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀，從房內就能看見機場園區。記者黃仲明／攝影
華航諾富特飯店30日重新開幕，推出「從心啟航」感恩回饋住房專案，於官網訂房可享2288元入住標準客房，同時免費升等景緻客房飽覽機場景觀，從房內就能看見機場園區。記者黃仲明／攝影

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