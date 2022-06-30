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清涼香氛保養最抗暑 SABON沁檸莫西多系列一用能降溫
炎熱的夏天，總讓人身上黏黏不舒服，除了待在冷氣房，更要想辦法全面降溫。SABON慶祝25周年，推出夏日特調「沁檸莫西多系列」，從香氣、肌膚到觸感，都帶來涼感保養，包括有7款單品與一款禮盒。從香氣就帶來爽快柔和感，還有水薄荷植萃精華，能為肌膚補水，降低表面肌膚溫度，帶來涼爽感。
在夏季保養時，最需要在意清爽、保濕與涼感，SABON沁檸莫西多系列從沐浴開始，就要帶來無比的涼感，以及細緻的體驗，以檸檬、薄荷與百里香精油，達到嗅覺的涼感，整體香味除了上述三種味道，還加入青蘋果與玫瑰，最後麝香與琥珀帶來沈穩感，最適合夏季時光。
全系列單品都加入水薄荷植萃精華，可以帶來清涼以及保濕，還能舒緩肌膚，但是不刺激，適合全部皮膚種類。
從沐浴開始，先以沁檸莫西多沐浴油，含有橄欖油、酪梨油、荷荷巴油和小麥胚芽油，能夠保護肌膚，再搭配身體磨砂膏，有著清涼去角質感，頭髮則可用溫和淨化洗髮乳，為頭皮帶來立即的涼爽效果，後續保養可搭配沁檸莫西多清爽保濕凝凍、臉部保濕凍膜，雙手則有護手凝膠，隨時補充保濕。明星三部曲禮盒內含沐浴油、磨砂膏與保濕凝凍，一次囊括最精華商品。
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