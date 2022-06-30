王品「嚮辣」4人享8折！新韓式品牌「初瓦」插旗西門町

王品又要開新店了！近年不斷推出新品牌的王品，將於7月中旬於西門町商圈開設全新韓式料理品牌「初瓦」，乃是王品首度推出韓式料理。另外主打麻辣鍋吃到飽的「嚮辣」，也將於7月12日在西門町開設第3間門市，試營運期間還可享「4人8折」的限時優惠。

王品近年在台北西門町商圈接連開設肉次方、尬鍋等品牌，即將開幕的「初瓦」主打道地的韓國人氣美食，首店距捷運西門站6號出口步行約5分鐘，預計7月中開幕，並於7月1日起開放預約訂位。同一個地址還有「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽進駐。