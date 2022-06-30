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王品「嚮辣」4人享8折！新韓式品牌「初瓦」插旗西門町

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「嚮辣」將再於西門町開設第三間門市。圖/王品提供
「嚮辣」將再於西門町開設第三間門市。圖/王品提供

王品又要開新店了！近年不斷推出新品牌的王品，將於7月中旬於西門町商圈開設全新韓式料理品牌「初瓦」，乃是王品首度推出韓式料理。另外主打麻辣鍋吃到飽的「嚮辣」，也將於7月12日在西門町開設第3間門市，試營運期間還可享「4人8折」的限時優惠。

王品近年在台北西門町商圈接連開設肉次方、尬鍋等品牌，即將開幕的「初瓦」主打道地的韓國人氣美食，首店距捷運西門站6號出口步行約5分鐘，預計7月中開幕，並於7月1日起開放預約訂位。同一個地址還有「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽進駐。

自今年1月開幕的「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽，首家門市位於台北四平商圈，後又再於3月搶進台中開二店。7月份再進駐西門町開出第3店，「嚮辣」西門店占地135坪、設置128席座位數，同樣主打6種玩味和牛、海鮮無限量供應，預計7月12日開幕。西門店開幕期間7月12日~7月31日，憑LINE優待券來店消費享4人(含)以上8折優惠。另外全門市7月12日至7月31日期間，成功推薦3位好友加入並完成問卷填寫，即可抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」，全桌免費以4人為限。

王品首個韓式品牌「初瓦」預計於七月中面世。圖/王品提供
王品首個韓式品牌「初瓦」預計於七月中面世。圖/王品提供

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