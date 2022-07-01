「聲聲不息」 說唱音樂會7月巡迴開跑 首演在台南
上周剛結束台北東吳大學演出的美籍鋼琴家「范德騰」與天才視障鋼琴家「許哲誠」，久違的校園演出讓兩位老師演技大開，現場笑聲不斷，音樂系師生紛紛讚許「非常有趣的古典樂表演！」，對於許哲誠的背譜功力也佩服不已，演出受到熱烈迴響。這檔最好玩的音樂會即將在七月展開巡迴演出，首站前往台南，邀請大人小孩一起到場同樂。
二Ｏ二Ｏ年起，「聲聲不息」說唱音樂會，以雙鋼琴的編制加入雜耍、說唱藝術、相聲，曲目跨越了古典與流行，以各種方式演出像是「哈雷路亞」、「歡喜就好」…..等為人熟知的曲目，他們走過許多城市，更是受邀登上今年的香港藝術節，以有趣、詼諧的方式感動無數觀眾。今年兩位鋼琴家除了延續既有的雙鋼琴，更擴大編制，首邀「TASO台灣藝術家交響樂團」一起合作，將往年的「聲聲不息」音樂會升級為2.0版本，加入交響樂團，將為這場音樂會帶來不同的樣貌與嶄新的觀看體驗。
由聯合數位文創、歐普思音樂藝術及TASO台灣藝術家交響樂團共同主辦，「聲聲不息2.0樂團來PK」首站將於七月十六日在台南文化中心演藝廳演出，九月在高雄衛武營音樂廳、十一月最終站在台北國家音樂廳。即日起雙人套票享88折，數量有限，售完為止，喜愛音樂的朋友得快去搶票！購票請上 udn售票網，客服專線(02)7721-6958#2（每日09:00~18:00）。
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