「聲聲不息」 說唱音樂會7月巡迴開跑 首演在台南

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於台北華山1914文創園區夏趴展出中！即日起至9/18，歡迎前去樂玩潮拍、洗版IG、搶一波仙氣，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的紅橙黃綠藍靛紫等色，夏趴沉浸於義大利怪誕前衛的超現實空間。購票請上

2022-07-01 08:34