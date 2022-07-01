TOILETPAPER怪美展華山展出中！行動美術館巡迴 攜手遠百信義A13
來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於台北華山1914文創園區夏趴展出中！即日起至9/18，歡迎前去樂玩潮拍、洗版IG、搶一波仙氣，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的紅橙黃綠藍靛紫等色，夏趴沉浸於義大利怪誕前衛的超現實空間。購票請上 udn售票網。
由義大利藝術家莫瑞吉奧・卡特蘭（Maurizio Cattelan）與活躍於廣告時尚界的攝影大師皮耶波羅・法拉利（Pierpaolo Ferrari）創辦的藝術雜誌《TOILETPAPER》為主軸，展區以無厘頭、怪誕荒謬、超現實的視覺風格震撼全球時尚界。今夏《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部將原汁原味搬到台北華山，展覽從平面雜誌翻轉成立體的怪美逸趣空間，同時也象徵著逃離現實的場域。你可於展場展開一段充滿冒險、大膽作夢的旅程，每個人都可於此實現實驗性的創舉、體驗似夢似真的場景，勇敢放飛自我！不ㄍㄧㄥ最大最自在！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！
為讓更多時尚文化大眾，接觸到展覽，主辦單位也攜手駐立於熱鬧信義商圈之遠百信義A13，為義大利怪美展行動美術館巡迴站第三站，包準顛覆你對色彩、圖像的想像，即日起至7月17日於商場4F懷舊食光埕展出等民眾來搶拍，活動期間拍照打卡上傳社群號召朋友一起共襄盛舉，即可享展覽平日看展(周一至周五營業時間) $330購票優惠(全票$380)，以優惠票價大膽在時尚六大展區中用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲FUN玩今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。
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