TOILETPAPER怪美展華山展出中！行動美術館巡迴 攜手遠百信義A13

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於台北華山1914文創園區夏趴展出中！即日起至9/18，歡迎前去樂玩潮拍、洗版IG、搶一波仙氣，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的紅橙黃綠藍靛紫等色，夏趴沉浸於義大利怪誕前衛的超現實空間。購票請上 udn售票網 。

由義大利藝術家莫瑞吉奧・卡特蘭（Maurizio Cattelan）與活躍於廣告時尚界的攝影大師皮耶波羅・法拉利（Pierpaolo Ferrari）創辦的藝術雜誌《TOILETPAPER》為主軸，展區以無厘頭、怪誕荒謬、超現實的視覺風格震撼全球時尚界。今夏《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部將原汁原味搬到台北華山，展覽從平面雜誌翻轉成立體的怪美逸趣空間，同時也象徵著逃離現實的場域。你可於展場展開一段充滿冒險、大膽作夢的旅程，每個人都可於此實現實驗性的創舉、體驗似夢似真的場景，勇敢放飛自我！不ㄍㄧㄥ最大最自在！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！

TOILETPAPER怪美展「行動美術館裝置藝術」如火如荼展開雙北巡迴之旅，第三站來到遠百信義A13 4F懷舊食光埕，歡迎喜歡潮流時尚藝術的怪美朋友們前往感受義大利超現實主義與古色古香場域之衝突結合。圖／聯合數位文創 提供

為讓更多時尚文化大眾，接觸到展覽，主辦單位也攜手駐立於熱鬧信義商圈之遠百信義A13，為義大利怪美展行動美術館巡迴站第三站，包準顛覆你對色彩、圖像的想像，即日起至7月17日於商場4F懷舊食光埕展出等民眾來搶拍，活動期間拍照打卡上傳社群號召朋友一起共襄盛舉，即可享展覽平日看展(周一至周五營業時間) $330購票優惠(全票$380)，以優惠票價大膽在時尚六大展區中用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲FUN玩今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。