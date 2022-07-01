BBC影像音樂會 自然奇景 再次回歸

去年BBC自然生態紀錄片音樂會「藍色星球II」首次在台灣演出，獲得各界廣大迴響，今年九月再度推出「地球脈動II」影像音樂會，邀請觀眾在八百吋超大螢幕與8K超高畫質感受地球蓬勃生命力。

「地球脈動」是BBC最受歡迎的自然紀錄片之一，從馬達加斯加的叢林到風雨如磐的南極海域，耗時五年拍攝，捕捉了無數的珍貴鏡頭。為了讓觀眾體驗生活於廣闊荒野中的感覺，在拍攝手法上採用特殊穩定技術，使攝影機脫離三角架，直接跟隨動物的足跡，與牠們一起旅行，感覺狐猴就像是跳過觀眾的肩膀上。「地球脈動」以近乎上帝視角深入動物群，從牠們的角度看地球，將許多令人讚嘆不已的神奇畫面帶到世人面前。「地球脈動」影像音樂會邀請傳奇配樂大師漢斯季默親自譜曲，從野外捕捉到的聲音中汲取靈感並融合到音樂中。

今年九月「地球脈動」將以影像音樂會的形式在台北流行音樂中心登場，由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團及台北愛樂合唱團，帶領觀眾一同與樹懶尋愛、與灰熊共舞。