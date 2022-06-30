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Zendaya火辣登封美出新高度 寶格麗代言人億級珠寶上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Zendaya配戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列頂級珠寶登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya
Zendaya配戴寶格麗Eden The Garden of Wonders系列頂級珠寶登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya

當紅好萊塢女星千黛亞（Zendaya）駕馭時尚穿搭的功力深受肯定，也被許多時尚精品點名擔任代言人，可以說是新生代的時尚女神。日前她在IG分享自己登上本月國際時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面照，造型復古性感，風格化的視覺效果遊走在油畫和影像之間，散發迷離誘人的魅惑氛圍。身為義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）代言人的她，在次的拍攝中也配戴了多款品牌最新的重量級頂級珠寶作品，饒富上個世紀中昔日巨星的風采。

在封面上她以鑲嵌42.31克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠的Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，配上Valentino蜂窩刺繡緊身迷你洋裝，華麗又性感。內頁照中她換上米蘭品牌Del Core的金屬光澤禮服，配上Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，主石為一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石，是品牌另一位代言人安海瑟薇曾於坎城影展亮相過的作品。另一組造型中，她以Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊配上祖母綠戒指，祖母綠重達11.38克拉，而52.40克拉的水滴形琢面切割莫三比克帕拉依巴碧璽更是少見的黃綠色（yellowish green）。

BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒，鉑金鑲嵌1顆骨董枕形切割哥倫比亞祖母綠重約11.38克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒，鉑金鑲嵌1顆骨董枕形切割哥倫比亞祖母綠重約11.38克拉。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割哥倫比亞祖母綠重約42.31克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割哥倫比亞祖母綠重約42.31克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊，白金鑲嵌1顆水滴形琢面切割莫三比克帕拉依巴碧璽重約52.40克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊，白金鑲嵌1顆水滴形琢面切割莫三比克帕拉依巴碧璽重約52.40克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石重約107.15克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒，鉑金鑲嵌1顆骨董枕形切割哥倫比亞祖母綠重約11.38克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒，鉑金鑲嵌1顆骨董枕形切割哥倫比亞祖母綠重約11.38克拉。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊登上時尚雜誌《VOGUE》義大利文版的封面。圖／摘自IG ＠zendaya
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊與Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒。
Zendaya配戴BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Divine Paraiba頂級彩寶與鑽石項鍊與Emerald Ode頂級祖母綠鑽戒。
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割哥倫比亞祖母綠重約42.31克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Heart Of Rome頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆枕形切割哥倫比亞祖母綠重約42.31克拉。圖／寶格麗提供

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