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綠色愛眼好心情 IWC新款大型飛行員腕表 、賽車綠上身
大疫時代，常給人森林、原始、自然印象的綠色也大行其道，尤其在近年的瑞士鐘表設計中儼然成為「New Black」熱門色。近日便有萬國表（IWC）、雅典（Ulysse Nardin）相繼推出綠色面盤或綠色細節的運動風表款，從色彩與精神上、散發蓬勃活力。
由於「捍衛戰士：獨行俠」現正於院線熱映，連帶讓IWC的飛行員腕表詢問度始終火熱，品牌新款的「大型飛行員腕表43」則趕上這波「飛官」風，並在43毫米面盤上運用了賽車綠（Racing Green）再搭配綠色橡膠表帶與EasX-CHANGE®表帶更換系統，尤其大型的洋蔥頭式表冠更是品牌DNA，極其搶眼，訂價則為27萬6,000元。
雅典（Ulysse Nardin）則是在日前宣佈與世界環球帆船賽（The Ocean Race）合作並推出聯名表款，表款是將2020年的Diver Net概念表量產、成為2022世界環球帆船賽的聯名表款，同時展現誠意十足的環保概念。例如表款使用了聚醯胺材料的表殼、表背，100%採用回收自海洋PET塑料製成的尼龍表帶，同時使用自家自製的UN-118機芯，其表殼零件運用了汽車工業的回收材，並至少有80%至85%為回收鋼材；此外其CARBONIUM®碳正離子材料表圈則運用了飛機構造的邊角料，在概念上融合了海、空兩種元素，訂價31萬4,100元。
而既然提到Racing Green賽車綠，當然也不能忘了早先芝柏（Girard Perregaux）與Aston Martin合作、叫好也叫座的Laureato計時碼表，同樣使用美艷、金屬光澤的Racing Green為成色，並具有Aston Martin早期的AM Logo紋路，讓人發現綠色不僅可以和原始、療癒相關，更在細節處散發出生機與活力，價格店洽。
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