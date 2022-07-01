Windows 11於義大利《TOILETPAPER》藝術展 打造限定體驗展區

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，已於台北華山盛大開展，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，也將引領觀者走進超現實主義的奇幻空間，沉浸於《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

追求創造絕佳視覺層次的Windows 11 也與 《TOILETPAPER》攜手合作，於展場設置體驗區，推薦追求時尚藝術的消費者最適合的創作者筆電，廣色域、高精準度螢幕，甚至推出 OLED 螢幕，色彩生動精準又護眼，降低 70% 有害藍光與德國萊因、 SGS 護眼雙重認證，還原真實色彩表現！ 凡使用展場期間限定發送的 Windows 窗戶卡拍照上傳 FB / IG tag 工作生活家（@work.as.life）並 hashtag #ThroughWindowsIonlyseeBeauty，公開分享並截圖私圖私訊小編，將於9/19將抽 3 名獲得《TOILETPAPER》限量商品。

展場期間限定發送的 Windows 窗戶卡拍照上傳 FB / IG tag 工作生活家（@work.as.life）並 hashtag #ThroughWindowsIonlyseeBeauty，公公開分享並截圖私圖私訊小編，將於9/19將抽3名獲得《TOILETPAPER》限量商品。 圖/Windows 11 提供

此外，台北三創生活 2F 空間也運用展覽的視覺元素，改造區域與 3C 擺設，民眾可即時體驗《TOILETPAPER》的超現實視覺震撼。即日起~7/31 至微軟指定通路購買 Windows 11 新世代電腦登錄送 TOILETPAPER 義大利「怪美殿堂特展」展覽雙人門票。於指定活動時間，在 PChome 24h購物購買展區精選指定機款，再加碼贈送 SELETTI X TOILETPAPER 聯名周邊商品，數量有限，送完為止（活動時間以主辦單位公布為主）。