快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

Windows 11於義大利《TOILETPAPER》藝術展 打造限定體驗展區

聯合數位文創／ 有你共創_有設計 uDesign
Windows 11於 《TOILETPAPER》展區特設一處體驗區。圖/ Windows 11 提供
Windows 11於 《TOILETPAPER》展區特設一處體驗區。圖/ Windows 11 提供

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，已於台北華山盛大開展，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，也將引領觀者走進超現實主義的奇幻空間，沉浸於《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

追求創造絕佳視覺層次的Windows 11 也與 《TOILETPAPER》攜手合作，於展場設置體驗區，推薦追求時尚藝術的消費者最適合的創作者筆電，廣色域、高精準度螢幕，甚至推出 OLED 螢幕，色彩生動精準又護眼，降低 70% 有害藍光與德國萊因、 SGS 護眼雙重認證，還原真實色彩表現！ 凡使用展場期間限定發送的 Windows 窗戶卡拍照上傳 FB / IG tag 工作生活家（@work.as.life）並 hashtag #ThroughWindowsIonlyseeBeauty，公開分享並截圖私圖私訊小編，將於9/19將抽 3 名獲得《TOILETPAPER》限量商品。

展場期間限定發送的 Windows 窗戶卡拍照上傳 FB / IG tag 工作生活家（@work.as.life）並 hashtag #ThroughWindowsIonlyseeBeauty，公公開分享並截圖私圖私訊小編，將於9/19將抽3名獲得《TOILETPAPER》限量商品。 圖/Windows 11 提供
展場期間限定發送的 Windows 窗戶卡拍照上傳 FB / IG tag 工作生活家（@work.as.life）並 hashtag #ThroughWindowsIonlyseeBeauty，公公開分享並截圖私圖私訊小編，將於9/19將抽3名獲得《TOILETPAPER》限量商品。 圖/Windows 11 提供

此外，台北三創生活 2F 空間也運用展覽的視覺元素，改造區域與 3C 擺設，民眾可即時體驗《TOILETPAPER》的超現實視覺震撼。即日起~7/31 至微軟指定通路購買 Windows 11 新世代電腦登錄送 TOILETPAPER 義大利「怪美殿堂特展」展覽雙人門票。於指定活動時間，在 PChome 24h購物購買展區精選指定機款，再加碼贈送 SELETTI X TOILETPAPER 聯名周邊商品，數量有限，送完為止（活動時間以主辦單位公布為主）。

義大利

延伸閱讀

期間限定！百萬粉絲朝聖的法式甜點《TOILETPAPER》隱藏版上架！

女裝癌末病患募得百萬爽玩義大利 揭穿後只要賠一點零頭

包括義大利在內的5個歐盟國家 希望能將2035內燃機禁令延後至2040年

身分證「1、2、4、7、8」中一碼爽享優惠！飯店義式餐廳、馬辣＆新莊海鮮Buffet都有

相關新聞

打響暑假旅遊優惠第1炮 劍湖山今起遊園3折300元有找

2022年最COOL的水樂園開跑啦！炎熱暑假享國旅優惠不用等，劍湖山世界7月1日起推出「振興國旅搶先3折」活動，平日入園...

立委轉型成功 孫大千推區塊鏈科普新書「企鵝發燒了」

前立法委員、現任全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長孫大千7月1日推出了台灣第一本區塊鏈入門科普專書「企鵝發燒了！從比特幣...

Windows 11於義大利《TOILETPAPER》藝術展 打造限定體驗展區

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，已於台北華山盛大開展，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，也將引領觀者走進超現實主義的奇幻空間，沉浸於《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

BBC影像音樂會 自然奇景 再次回歸

去年BBC自然生態紀錄片音樂會「藍色星球II」首次在台灣演出，獲得各界廣大迴響，今年九月再度推出「地球脈動II」影像音樂會，邀請觀眾在八百吋超大螢幕與8K超高畫質感受地球蓬勃生命力。

TOILETPAPER怪美展華山展出中！行動美術館巡迴 攜手遠百信義A13

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於台北華山1914文創園區夏趴展出中！即日起至9/18，歡迎前去樂玩潮拍、洗版IG、搶一波仙氣，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的紅橙黃綠藍靛紫等色，夏趴沉浸於義大利怪誕前衛的超現實空間。購票請上

「聲聲不息」 說唱音樂會7月巡迴開跑 首演在台南

上周剛結束台北東吳大學演出的美籍鋼琴家「范德騰」與天才視障鋼琴家「許哲誠」，久違的校園演出讓兩位老師演技大開，現場笑聲不斷，音樂系師生紛紛讚許「非常有趣的古典樂表演！」，對於許哲誠的背譜功力也佩服不已，演出受到熱烈迴響。這檔最好玩的音樂會即將在七月展開巡迴演出，首站前往台南，邀請大人小孩一起到場同樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。