港版國安法實施兩周年 台南港人辦特展呼籲大家別忘記

港版國安法實施到今天兩周年，近期有不少人自香港移居台南，由這些港人組成的「台南香港關注組」，與台南社區大學人權心工社等單位，即日起共同舉辦《香港時光屋》特展，展出他們記憶中過去與現在的香港，以及對於未來家鄉的渴望。

上午展出在社大埕南25空間舉辦開幕展，包括國際特赦組織台灣分會及多位台南市民代都參與，展期自6月30日起展至7月10日。

7月2、3日周六日也會在埕南25空間及隔鄰的存心堂咖啡館，辦理香港文化講座、音樂表演、絹印DIY等活動，並備有限量的香港奶茶給參加的民眾，在台南感受香港文化的道地滋味。

議員陳怡珍表示，最近香港議題的新聞很少，幾乎看不見，應該連結在地議員為台南港人發聲，對於港人來台的政策，提出近一步的規劃和想法；將參與年底議員選舉的朱正軒則表達，來到台南的香港人會面臨的生活上問題，不管在行政方面或者相關配套應該都與港人做對話。

台南香港關注組發言人曉琳表示，本次展覽取名為《香港時光屋》，以香港的過去、現在及未來，來呈現最真實的香港記憶。

以黑盒子模擬香港的城市景觀，每一個黑盒子代表香港的高樓大廈，裡面存放著一個個香港人記憶深刻的歷史事件，包括香港失去的新聞自由、遊行集會自由、結社自由、言論自由、出版自由、選舉權利；還有香港人心中的兒時回憶、家人朋友、藝人偶像、生活場景、自然面貌、地方歷史等十多個時光屋，重現大家集體記憶中的香港。

另外，也透過在台港人的書寫留言，在台南說出無法在香港訴說的對自由民主的渴望、對家鄉的思念，以及對未來的盼望。

支持策展活動的國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎則表示，國際特赦組織受到《港區國安法》影響，在2021年關閉在香港的辦公室，但是支持香港人權的行動並沒有因此停下腳步。希望有更多的人來看展，表達對人權普世價值的支持。

台南社大人權社社長莊勝凱說，人權社長期推動世界人權宣言的推廣與實踐，在許多來台灣的香港夥伴身上，可以感受到無法自由表達意志的痛苦。因此希望透過本次的策展，讓台灣人重溫印象中那曾經美好、自由的香港記憶，並且在這些影像中，堅定對於人權價值的守護。

展出地點：台南市中西區信義街25號(埕南25)

活動報名：https://reurl.cc/RrVy5e