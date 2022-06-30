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米倉涼子、中谷美紀40代熟齡女子也要持續很有風格
日本「40代」輕熟女星的代表中谷美紀，之前為珠寶品牌MIKIMOTO拍攝的形象光告，日前正式登上東京銀座四丁目總店，歡慶品牌全球總店改裝五週年。她同時在自己IG公開這櫥窗廣告與幕後花絮，配戴MIKIMOTO與時裝設計師久保玲品牌COMME des GARÇONS聯名系列的珍珠項鍊。她發文表示，無論是頸鍊或是長項鍊，自己偏好約6.50毫米大小的珍珠，對於近年來相當流行的珍珠耳環和耳骨夾也都非常喜歡。
恰巧，另一位「40代」的女星米倉涼子，和中谷美紀一樣至今仍活躍於螢光幕前、持續推出膾炙人口的戲劇作品，也在自己IG分享了配戴MIKIMOTO珍珠耳環和耳骨夾的自拍照，並表示，珍珠的光澤可以修飾氣色，能大大提升出穿搭造型，「珍珠是我必備的搭配單品，這款珠寶也是我最近的心頭好。」
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